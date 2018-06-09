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 Москалькова посетит на Украине обвиняемых в госизмене россиян

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Порошенко поручил омбудсмену посетить украинских заключенных в РФ

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17:19   9 Июня 2018
Россия
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«Яндекс» отказался от роли виртуального суда

«Яндекс» отказался от роли виртуального суда

Фильтровать поисковую выдачу компания не будет, опасаясь нечестной конкуренции среди владельцев авторских прав.

«Яндекс» не готов разрешать споры правообладателей и распространителей пиратского контента в интернете. В пресс-службе компании «Политике Сегодня» объяснили, что фильтрация поисковой выдачи, в рамках борьбы с пиратством, приведет лишь к злоупотреблениям со стороны правообладателей и нечестной конкуренции.

Удалять из выдачи сайты, нарушающие авторские права, «Яндекс» просили Медиа-коммуникационный союз, Ассоциация интернет-видео, Национальная федерация музыкальной индустрии и ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий. Накануне организации изложили свои аргументы в открытом письме к главе IT-гиганта Аркадию Воложу:

«Мы вынуждены констатировать, что те средства, которые могли бы быть реинвестированы в отрасль за счет распространения легального контента, утекают к нелегальным распространителям, которые используют для этого возможности «Яндекса»: активное рекламное продвижение поисковой системы «Яндекс» как ресурса, на котором можно потреблять контент, с последующим предложением пользователям в приоритетном порядке ссылок в том числе, насколько мы видим, на нелегальные ресурсы».

Какие ресурсы «нелегальные», а какие легальные, правообладатели собирались подсказывать поисковику сами. Тем порталам, кто не согласен с их точкой зрения, предлагали обжаловать блокировку в суде. 

«Яндекс» отказался от роли виртуального суда

«Яндекс» напомнил, что работает строго по закону и борется за честный интернет, в котором пользователю доступен качественный легальный контент, а правообладатели зарабатывают на нем свои законные деньги. Компания также подчеркивает, что владельцы интеллектуальной собственности могут решить свои проблемы без посредников:

«В России правообладатели обладают беспрецедентными установленными законом возможностями по блокировке сайтов с нелегальным контентом и их зеркал».

«Яндекс» отказался от роли виртуального суда

Кроме блокировки ресурсов у правообладателей есть еще и путь договориться о досудебном удалении с порталов контента, который им кажется пиратским, либо о покупке сайтами объектов авторского права. 

Регулятор российского виртуального пространства выступает за диалог между участниками рынка. Заглавы Роскомнадзора Вадим Субботин отметил, что блокировка – не панацея в борьбе с нарушением авторских прав.

«Убеждены, что куда большего эффекта в борьбе с пиратством можно добиться в рамках взаимодействия между правообладателями, владельцами ресурсов и другими участниками рынка».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Максим Сахаров
#суд #роскомнадзор #яндекс #блокировка #пираты #контент #правообладатели
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