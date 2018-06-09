Трамп с опозданием пришел на завтрак G7 по вопросам гендерного равенства

Президент США Дональд Трамп вошел в зал после того, как премьер-министр Канады Джастин Трюдо произнес краткую речь.

Американский лидер, войдя в помещение, не поздоровался с присутствующими и не объяснил причин опоздания. Корреспондент пула Белого дома передал, что Трампу подмигнул французский коллега Эммануэль Макрон.

Заняв место, президент США «обменялся любезностями» с представительницей министерства обороны Канады Кристин Уайткросс. Саммит «большой семерки» Трамп покинет в субботу и полетит в Сингапур.