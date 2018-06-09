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 МИД РФ потребует от «нормандской четверки» восстановить статус-кво на Донбассе

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 Трамп с опозданием пришел на завтрак G7 по вопросам гендерного равенства

Трамп с опозданием пришел на завтрак G7 по вопросам гендерного равенства
17:00   9 Июня 2018
Весь мир
35

Трамп с опозданием пришел на завтрак G7 по вопросам гендерного равенства

Трамп с опозданием пришел на завтрак G7 по вопросам гендерного равенства

Президент США Дональд Трамп вошел в зал после того, как премьер-министр Канады Джастин Трюдо произнес краткую речь.

Американский лидер, войдя в помещение, не поздоровался с присутствующими и не объяснил причин опоздания. Корреспондент пула Белого дома передал, что Трампу подмигнул французский коллега Эммануэль Макрон.

Заняв место, президент США «обменялся любезностями» с представительницей министерства обороны Канады Кристин Уайткросс. Саммит «большой семерки» Трамп покинет в субботу и полетит в Сингапур.

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Автор: Павел Никифоров
#сша #политика #трамп #канада #весь мир #джастин трюдо #большая семерка
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