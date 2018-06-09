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 Москалькова посетит на Украине обвиняемых в госизмене россиян

Москалькова посетит на Украине обвиняемых в госизмене россиян
Порошенко поручил омбудсмену посетить украинских заключенных в РФ

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 МИД РФ потребует от «нормандской четверки» восстановить статус-кво на Донбассе

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17:16   9 Июня 2018
Россия
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Лавров указал на обострение ситуации в Донбассе

Лавров указал на обострение ситуации в Донбассе

Об этом говорится в комментарии МИД РФ в связи с участием главы ведомства Сергея Лаврова в министерской встрече в "нормандском" формате в ноябре.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины грубо нарушают договоренности о разведении сил и средств сторон - этот процесс до сих пор не реализован в станице Луганской. Силовики укрепляются в населенных пунктах Золотое и Петровское, говорится в сообщении российского ведомства.

МИД отметил, что чем ближе позиции конфликтующих сторон, тем выше опасность боестолкновений. Также российское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что при этом украинская сторона не предлагает жителям юго-восточной части страны никаких политических гарантий, а также провоцирует напряженность на линии соприкосновения и использует любой повод для экономической блокады данного региона.

Лавров указал на обострение ситуации в Донбассе

Напомним, что в ходе прямой линии российского лидера Владимира Путина попросили дать оценку возможности эскалации конфликта в Донбассе в ходе ЧМ. Глава РФ заявил, что такой противоречащий Минским соглашением поворот угрожает Украине утратой государственности и выразил надежду, что события не будут развиваться в таком ключе.

Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александр Захарченко заявил о высокой вероятности такого поворота событий и подчеркнул полную готовность ополченцев.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #донбасс #украина #лавров #политика
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