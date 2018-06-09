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17:31   9 Июня 2018
Россия
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Глава общества «Знание» посоветовала педагогам рекламировать канцтовары, чтобы не уволили

Глава общества «Знание» посоветовала педагогам рекламировать канцтовары, чтобы не уволили

А не купальники, как учительница в Омске.

Зампред комитета по образованию Госдумы, председатель Российского общества «Знание», директор частной школы «Наследник» Любовь Духанина в беседе с ИА «Политика Сегодня» прокомментировала увольнение омской учительницы истории Виктории Поповой после ее фотосессии в купальнике в стиле пин-ап в одном из магазинов.

Председатель общества «Знание» поддержала увольнение «учительницы в купальнике» в Омске

По словам Духаниной, довольно сложно совмещать профессии педагога и фотомодели. В этом случае очевидно, что девушка сделала выбор в пользу рекламы. 

«Сама специфика коммерческих съемок предполагает, что фотографии размещаются в открытом доступе для привлечения внимания большого количества людей. Но при этом важно оценивать и тематику съемки — вряд ли такой общественный резонанс вызвали бы более сдержанные фото с рекламой канцелярских товаров или учебной литературы. Когда педагог наряду с основной деятельностью идет в бизнес, связанный при этом с высокой долей публичности, он должен оценивать все возможные последствия и нести за это решение ответственность», — считает глава общества «Знание». 

Она добавила, что учитель всегда должен думать  о том, какое впечатление он производит на детей, чтобы они отнеслись к нему с уважением. Потому что для ребенка педагог - это не просто транслятор знаний, но помощник и наставник в трудных ситуациях, образец поведения.  

В мэрии Омска сообщили, что Попова написала заявление по собственному желанию, «осознав» урон, который нанесла имиджу школы и «высокому званию педагогического работника».

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в интервью ИА «Политика Сегодня» не одобрил такое поведение учительницы,  но предположил, что она может выиграть суд, если обратиться в него, так как оснований для увольнения по закону не было. 

  

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Автор: Мария Владимирова
#россия #общество #омск #любовь духанина #виктория попова #учительница в купальнике
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