Глава общества «Знание» посоветовала педагогам рекламировать канцтовары, чтобы не уволили

А не купальники, как учительница в Омске.

Зампред комитета по образованию Госдумы, председатель Российского общества «Знание», директор частной школы «Наследник» Любовь Духанина в беседе с ИА «Политика Сегодня» прокомментировала увольнение омской учительницы истории Виктории Поповой после ее фотосессии в купальнике в стиле пин-ап в одном из магазинов.

По словам Духаниной, довольно сложно совмещать профессии педагога и фотомодели. В этом случае очевидно, что девушка сделала выбор в пользу рекламы.

«Сама специфика коммерческих съемок предполагает, что фотографии размещаются в открытом доступе для привлечения внимания большого количества людей. Но при этом важно оценивать и тематику съемки — вряд ли такой общественный резонанс вызвали бы более сдержанные фото с рекламой канцелярских товаров или учебной литературы. Когда педагог наряду с основной деятельностью идет в бизнес, связанный при этом с высокой долей публичности, он должен оценивать все возможные последствия и нести за это решение ответственность», — считает глава общества «Знание».

Она добавила, что учитель всегда должен думать о том, какое впечатление он производит на детей, чтобы они отнеслись к нему с уважением. Потому что для ребенка педагог - это не просто транслятор знаний, но помощник и наставник в трудных ситуациях, образец поведения.

В мэрии Омска сообщили, что Попова написала заявление по собственному желанию, «осознав» урон, который нанесла имиджу школы и «высокому званию педагогического работника».

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в интервью ИА «Политика Сегодня» не одобрил такое поведение учительницы, но предположил, что она может выиграть суд, если обратиться в него, так как оснований для увольнения по закону не было.