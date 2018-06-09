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Ближнее зарубежье
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МИД РФ потребует от «нормандской четверки» восстановить статус-кво на Донбассе

МИД РФ потребует от «нормандской четверки» восстановить статус-кво на Донбассе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на предстоящей в Берлине встрече в «нормандском формате» планирует потребовать безотлагательного восстановления статуса-кво в селах Золотое и Петровское в Донбассе, сообщает МИД России.

Как сообщает департамент информации и печати при министерстве иностранных дел, российская сторона намерена добиться разведения сил и средств сторон, а также завершить аналогичный процесс в станице Луганская.

Кроме того, после вывода тяжелой техники и вооружений ведомство хочет прийти к соглашению по поводу немедленного прекращения огня в соответствии с положениями Минских соглашений.

Минские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений и военной техники, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке государства.

Встреча министров стран «нормандской четверки» пройдет в Берлине 11 июня.

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Автор: Надежда Егорова
#донбасс #лавров #нормандская четверка
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