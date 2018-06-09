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КПРФ выдвинула кандидатом в мэры Москвы экс-депутата Госдумы Кумина

КПРФ выдвинула кандидатом в мэры Москвы экс-депутата Госдумы Кумина

 Москалькова посетит на Украине обвиняемых в госизмене россиян

Москалькова посетит на Украине обвиняемых в госизмене россиян
Порошенко поручил омбудсмену посетить украинских заключенных в РФ

Порошенко поручил омбудсмену посетить украинских заключенных в РФ

 МИД РФ потребует от «нормандской четверки» восстановить статус-кво на Донбассе

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16:56   9 Июня 2018
Весь мир
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Си Цзиньпин подарил Путину старинную арфу гуцинь

Си Цзиньпин подарил Путину старинную арфу гуцинь

И знаменитую тяньцзиньскую глиняную статуэтку «нижэньчжан» с лицом российского лидера Владимира Путина, сообщило министерство иностранных дел Китая.

Председатель КНР Си Цзиньпин подарил президенту России Путину китайский семиструнный щипковый музыкальный инструмент — гуцини, передает РИА Новости. Владимир Владимирович на приеме Си Цзиньпина собственноручно приготовил китайские «блины» и «пельмени».

 

«Глиняные фигурки Чжана» или «нижэньчжан» демонстрируют народное творчество города Тяньцзинь. Основал вид художественной лепки — ремесленник Чжан Миншань в династию Цин. По рассказам, мастер разговаривал с человеком и вылеплял глиняную фигурку на ощупь, не глядя.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #си цзиньпин #китай #арфа
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