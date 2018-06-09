Си Цзиньпин подарил Путину старинную арфу гуцинь

И знаменитую тяньцзиньскую глиняную статуэтку «нижэньчжан» с лицом российского лидера Владимира Путина, сообщило министерство иностранных дел Китая.

Председатель КНР Си Цзиньпин подарил президенту России Путину китайский семиструнный щипковый музыкальный инструмент — гуцини, передает РИА Новости. Владимир Владимирович на приеме Си Цзиньпина собственноручно приготовил китайские «блины» и «пельмени».

«Собственноручно приготовил блюдо гоубули, внешне напоминающее пельмени, и попробовал фаршированные мясом и овощами блины»: Путин на приеме у Си занялся китайской кухней pic.twitter.com/GIxgT0CoPt — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) June 9, 2018

«Глиняные фигурки Чжана» или «нижэньчжан» демонстрируют народное творчество города Тяньцзинь. Основал вид художественной лепки — ремесленник Чжан Миншань в династию Цин. По рассказам, мастер разговаривал с человеком и вылеплял глиняную фигурку на ощупь, не глядя.