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 Лавров: Россия никогда не просилась назад в G8

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Порошенко поручил омбудсмену посетить украинских заключенных в РФ

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 МИД РФ потребует от «нормандской четверки» восстановить статус-кво на Донбассе

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16:38   9 Июня 2018
Россия
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Путин призвал Порошенко освободить российских журналистов

Путин призвал Порошенко освободить российских журналистов

Президент России Владимир Путин и украинский лидер Петр Порошенко в ходе телефонного разговора обсудили возможное освобождение российских журналистов, арестованных на Украине, сообщает пресс-служба Кремля.

Главы государств также допустили обмен удерживаемых лиц.

Путин особо подчеркнул необходимость незамедлительного освобождения российских журналистов, находящихся под стражей на Украине, рассказали в Кремле.

15 мая сотрудники Службы безопасности Украины провели восьмичасовой обыск в редакции РИА «Новости» в Киеве. Руководителя портала Кирилла Вышинского задержали по обвинению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и государственной измене.

Суд приговорил Вышинского к аресту с роком в 60 дней без возможности внесения залога. Адвокаты пытались обжаловать решение в апелляционном суде Херсонской области, однако ходатайство отклонили.

Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что Киев должен немедленно  прекратить преследование сотрудников СМИ.

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Автор: Надежда Егорова
#путин #порошенко #риа новости украина
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