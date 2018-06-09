Путин призвал Порошенко освободить российских журналистов

Президент России Владимир Путин и украинский лидер Петр Порошенко в ходе телефонного разговора обсудили возможное освобождение российских журналистов, арестованных на Украине, сообщает пресс-служба Кремля.

Главы государств также допустили обмен удерживаемых лиц.

Путин особо подчеркнул необходимость незамедлительного освобождения российских журналистов, находящихся под стражей на Украине, рассказали в Кремле.

15 мая сотрудники Службы безопасности Украины провели восьмичасовой обыск в редакции РИА «Новости» в Киеве. Руководителя портала Кирилла Вышинского задержали по обвинению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и государственной измене.

Суд приговорил Вышинского к аресту с роком в 60 дней без возможности внесения залога. Адвокаты пытались обжаловать решение в апелляционном суде Херсонской области, однако ходатайство отклонили.

Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что Киев должен немедленно прекратить преследование сотрудников СМИ.