Депутат обвинил Порошенко в невежестве из-за поздравления с ошибкой

Президент Украины в субботу, 9 июня, поздравил жителей Севастополя с Днем города. Политик написал об этом в твиттере.

Украинский лидер не сомневается, что над городом поднимут флаг Украины и прозвучит национальный гимн. Пост Порошенко опубликовал с хештегом #КримЦеУкраїна.

Депутат Госдумы РФ от севастопольского региона Дмитрий Белик заметил, что президент Украины ошибся в датах. Днем основания Севастополя считается 14 июня. Политик считает, что Порошенко не знает даты и причины основания главной базы Черноморского флота РФ, которым является город.

Белик напомнил, что порт построен по приказу императрицы Екатерины II князем Григорием Потемкиным. Основание датировано 14 июня 1783 года. Именно в этот день отмечается основание Севастополя. Депутат надеется, что поздравление Порошенко — ошибка в результате незнания, а не очередная демонстрация пренебрежительности Киева к Крыму. Слова Белика привели РИА Новости.

Депутат добавил, что украинские националисты все 23 года, пока Севастополь принадлежал Украине, оскорбляли жителей города за любовь к России. Радикалы тогда предлагали окружить город колючей проволокой и бульдозерами снести в море. Действия Порошенко лишь еще раз показывают миру, почему полуостров Крым вернулся в состав РФ, заключил Белик.