Путин подарил Си Цзиньпину сибирские природные богатства

Орехи, мед и чай из Сибири попробует председатель Китая Си Цзиньпин, сообщило министерство иностранных дел КНР.

Президент РФ Владимир Путин подарил китайскому коллеге Си Цзиньпину не только русскую баню из алтайского кедра, но и сибирские орехи, мед и чай, передает РИА Новости. Владимир Владимирович посетил Тяньцзинь и показал образец сруба, из которого изготовят баню.

Эксперты говорят, что стартовая цена подарка Путина лидеру КНР – 2,5 млн рублей, это только стоимость сруба алтайского кедра такого диаметра pic.twitter.com/Wz9PZ152jT — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 9, 2018

Си Цзиньпин назвал русскую баню «уникальным домом» и сказал, что подумает, где ее установить. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков добавил, что баню установят специалисты из РФ. По его словам, сруб выполнили из 200-летнего алтайского кедра.