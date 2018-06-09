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КПРФ выдвинула кандидатом в мэры Москвы экс-депутата Госдумы Кумина

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 Москалькова посетит на Украине обвиняемых в госизмене россиян

Москалькова посетит на Украине обвиняемых в госизмене россиян
Порошенко поручил омбудсмену посетить украинских заключенных в РФ

Порошенко поручил омбудсмену посетить украинских заключенных в РФ

 МИД РФ потребует от «нормандской четверки» восстановить статус-кво на Донбассе

МИД РФ потребует от «нормандской четверки» восстановить статус-кво на Донбассе
Антироссийские санкции нужно отменить — глава итальянских промышленников

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16:30   9 Июня 2018
Россия
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Путин подарил Си Цзиньпину сибирские природные богатства

Путин подарил Си Цзиньпину сибирские природные богатства

Орехи, мед и чай из Сибири попробует председатель Китая Си Цзиньпин, сообщило министерство иностранных дел КНР.

Президент РФ Владимир Путин подарил китайскому коллеге Си Цзиньпину не только русскую баню из алтайского кедра, но и сибирские орехи, мед и чай, передает РИА Новости. Владимир Владимирович посетил Тяньцзинь и показал образец сруба, из которого изготовят баню.

 

Си Цзиньпин назвал русскую баню «уникальным домом» и сказал, что подумает, где ее установить. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков добавил, что баню установят специалисты из РФ. По его словам, сруб выполнили из 200-летнего алтайского кедра.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #си цзиньпин #китай #подарок
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