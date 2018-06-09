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13:06   9 Июня 2018
Россия
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Клинцевич поддержал идею о смене правил призыва в РФ

Клинцевич поддержал идею о смене правил призыва в РФ

Сенатор Франц Клинцевич в беседе с «Парламентской газетой» прокомментировал идею Минобороны об изменении правил призыва в армию России.

Ранее сообщалось, что министерство предлагает внести правки в закон о военнообязанных. Освобожденные от службы из-за состояния здоровья юноши смогут пройти медкомиссию еще раз.

Клинчевич считает, что такие изменения весьма удобны для тех, кто на момент прохождения медосмотра болел, а теперь вылечился и хочет служить в российской армии. Отслужившие имеют ряд привилегий при поступлении на государственную службу, отметил сенатор. Минобороны хочет дать шанс неслужившим еще раз пройти врачебный осмотр и пойти в армию.

По словам парламентария, такие поправки увеличат количество призывников и улучшат качество мобилизационного ресурса.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #минобороны #клинцевич #политика #армия рф #призыв в армию
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