Клинцевич поддержал идею о смене правил призыва в РФ

Сенатор Франц Клинцевич в беседе с «Парламентской газетой» прокомментировал идею Минобороны об изменении правил призыва в армию России.

Ранее сообщалось, что министерство предлагает внести правки в закон о военнообязанных. Освобожденные от службы из-за состояния здоровья юноши смогут пройти медкомиссию еще раз.

Клинчевич считает, что такие изменения весьма удобны для тех, кто на момент прохождения медосмотра болел, а теперь вылечился и хочет служить в российской армии. Отслужившие имеют ряд привилегий при поступлении на государственную службу, отметил сенатор. Минобороны хочет дать шанс неслужившим еще раз пройти врачебный осмотр и пойти в армию.

По словам парламентария, такие поправки увеличат количество призывников и улучшат качество мобилизационного ресурса.