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13:06   9 Июня 2018
Россия
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Владелец российского Forbes уволил главного редактора Николая Ускова

Владелец российского Forbes уволил главного редактора Николая Ускова

Николай Усков, возглавлявший российскую версию журнала Forbes c 2016 года освобожден от должности.  По версии ACMG, причиной увольнения послужила «общая неудовлетворенность качеством работы».

Исполняющим обязанности назначен Николай Мазурин, ранее работавшим шеф-редактором издания.

Как сообщает РБК, причиной увольнения Ускова послужило систематическое нарушение трудовой дисциплины, а также нарушение пункта трудового договора «о неконкуренции». В рамках контракта Усков не имел права «участвовать в сторонних мероприятиях других брендов», однако данный пункт соглашения он нарушал неоднократно.

Собеседники издания отметили, что переговоры о мирном расторжении контракта велись давно, однако Усков отверг все предложения. Компании пришлось расторгнуть контракт в одностороннем порядке.

Нового кандидата на пост главного редактора журнала представят глобальному владельцу Forbes — Forbes Media LLC на рассмотрение. Процедурные вопросы собеседник РБК комментировать отказался.

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Автор: Надежда Егорова
#россия #forbes #усков
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