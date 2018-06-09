Глава BlaBlaCar рассказал, как будет развиваться сервис в России

В развитие сервиса по поиску попутчиков BlaBlaCar в России уже вложили 10 миллионов долларов.

О перспективах райдшеринга рассказал глава сервиса Николас Брюссон, пишет издание "Невские новости".

На сегодняшний день BlaBlaCar работает в 22 странах. В основном это Европа, а также РФ, Украина, Бразилия и прочие. Сейчас компания заинтересована в том, чтобы укрепить позиции на действующих рынках и сконцентрироваться на совершенствовании продукта.

Брюссон рассказал, что не собирается выходить на американский и канадский рынки. Он объяснил это тем, что в Северной Америке высокий уровень автомобилизации населения, а стоимость владения авто довольно низкая — людям не так интересна тема совместных поездок.

Бизнесмен отметил, что сейчас BlaBlaCar является крупнейшим райдшериновым сообществом в мире с 65 миллионами пользователей. За четыре года существования на российском рынке в сервисе зарегистрировалось более 15 миллионов пользователей. Ежедневно BlaBlaCar пользуются более 100 тысяч граждан России.

Также отметил, что если говорить про монетизированные рынки, то у компании существует две бизнес-модели: сервисный сбор или абонентская плата. Однако в большинстве стран, как и в России, сервисы остаются не монетизированными - сначала требуется закрепиться на рынке. За последние четыре года компания вложила в российский рынок порядка десяти миллионов долларов. – Монетизация сервиса когда нибудь произойдет и в России, однако конкретики на этот счет еще нет.

Сейчас компании важно развиваться в России, повысить уровень безопасности, сделать сервис еще более удобным.

Генеральный директор сервиса напомнил, что на них дважды подавали в суд – в Краснодарском крае и в Испании. Компания выиграла оба дела. До суд доводили суть райдшеринга и доказывали, что водители делят расходы с попутчиками и не получают прибыли.

BlaBlaCar следит за соблюдением правил, которые запрещают превышать предложенную сервисом цену, использовать чужую машину и прочие. За значительные нарушения пользователя даже могут заблокировать. Также сервис активно сотрудничает с полицией и готов выдать сведения о лицах, нарушающих законодательство России.