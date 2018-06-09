«Бастион»: 35 журналистов «захватили в заложники» под Рязанью
Министерство обороны России сообщило, что журналистов федеральных и региональных СМИ «захватили в заложники» в ходе курсов «Баситон», которые готовят сотрудников СМИ к работе в кризисных ситуациях, в зонах военных конфликтов.
Среди 35 слушателей курсов были представители каналов RT, «Россия 1», ТВ Центр, РБК, ТАСС, а также работники региональных СМИ. В ходе учений их внезапно «захватили в заложники» в то время, как они ехали на машинах по полигону.
Слушатели курсов #Бастион, среди которых журналисты @RT_russian , Телеканала «РОССИЯ» , @tvcplus , @ru_rbc , @tass_agency и региональных СМИ были захвачены в «заложники» https://t.co/RZRP9Hgl5E pic.twitter.com/qRaBYIzCHB— Минобороны России (@mod_russia) June 9, 2018
После журналистов провели по подготовленной дороге с преодолением водных преград, болотистой местности, оврагов и буреломов. Все это время их сопровождала медицинская служба ВДВ и медики из других организаций, в частности, психологи. Эксперты контролировали психологическое и физическое состояние «заложников», корректируя модель поведения обучаемых в экстремальных условиях.
После занятий были подведены итоги и состоялся тщательный анализ.
Целью курсов «Бастион» является моделирование подобных кризисных ситуаций. В ходе них журналисты могут оценить свои физические и психологические способности, получить какие-то практические навыки.
Концепцию учений разработали Минобороны, Союз журналистов Москвы, Федеральное агентство по печати и массовой коммуникации и Ассоциация военной прессы.