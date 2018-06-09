«Бастион»: 35 журналистов «захватили в заложники» под Рязанью

Министерство обороны России сообщило, что журналистов федеральных и региональных СМИ «захватили в заложники» в ходе курсов «Баситон», которые готовят сотрудников СМИ к работе в кризисных ситуациях, в зонах военных конфликтов.

Среди 35 слушателей курсов были представители каналов RT, «Россия 1», ТВ Центр, РБК, ТАСС, а также работники региональных СМИ. В ходе учений их внезапно «захватили в заложники» в то время, как они ехали на машинах по полигону.

После журналистов провели по подготовленной дороге с преодолением водных преград, болотистой местности, оврагов и буреломов. Все это время их сопровождала медицинская служба ВДВ и медики из других организаций, в частности, психологи. Эксперты контролировали психологическое и физическое состояние «заложников», корректируя модель поведения обучаемых в экстремальных условиях.

После занятий были подведены итоги и состоялся тщательный анализ.

Целью курсов «Бастион» является моделирование подобных кризисных ситуаций. В ходе них журналисты могут оценить свои физические и психологические способности, получить какие-то практические навыки.

Концепцию учений разработали Минобороны, Союз журналистов Москвы, Федеральное агентство по печати и массовой коммуникации и Ассоциация военной прессы.