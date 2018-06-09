Путин и Порошенко обсудили ситуацию в Донбассе

Российский лидер Владимир Путин созвонился с украинским коллегой Петром Порошенко из Циндао в субботу, 9 июня.

По информации Кремля, президенты обсудили ситуацию на юго-востоке украинского государства и реализацию минских соглашений. Путин и Порошенко обговорили встречу министров иностранных дел «нормандского формата», которая состоится 11 июня в Берлине.

«По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор», — отметили в Кремле.

Путин из Циндао поговорил по телефону с Порошенко: «Обсуждалась ситуация на юго-востоке Украины и ход реализации минского «Комплекса мер», в том числе с учетом предстоящей 11 июня в Берлине встречи министров иностранных дел государств «нормандского формата» pic.twitter.com/Jn5sXfQKTF — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) June 9, 2018

Главы МИД «нормандского формата» обсудят отвод тяжелого вооружения из Донбасса. Министр иностранных дел Германии Хайко Мас заявлял, что сохранить перемирие можно, если организовать для Донбасса миротворческую миссию ООН.