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12:56   9 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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Путин и Порошенко обсудили ситуацию в Донбассе

Путин и Порошенко обсудили ситуацию в Донбассе

Российский лидер Владимир Путин созвонился с украинским коллегой Петром Порошенко из Циндао в субботу, 9 июня.

Путин и Порошенко обсудили ситуацию в Донбассе

По информации Кремля, президенты обсудили ситуацию на юго-востоке украинского государства и реализацию минских соглашений. Путин и Порошенко обговорили встречу министров иностранных дел «нормандского формата», которая состоится 11 июня в Берлине.

«По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор», — отметили в Кремле. 

 

Главы МИД  «нормандского формата» обсудят отвод тяжелого вооружения из Донбасса. Министр иностранных дел Германии Хайко Мас заявлял, что сохранить перемирие можно, если организовать для Донбасса миротворческую миссию ООН.

«Каждому придется внести свой вклад», — заключил глава МИД Германии.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #порошенко #донбасс
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