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Путин и Порошенко обсудили ситуацию в Донбассе

Путин и Порошенко обсудили ситуацию в Донбассе

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12:46   9 Июня 2018
Россия
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Суд решит судьбу иска к Юрию Дудю 10 июля

Суд решит судьбу иска к Юрию Дудю 10 июля

Истец хочет добиться удаления с канала блогера материалов, в которых пропагандируются наркотические вещества.

Измайловский районный суд решит судьбу иска к видеоблогеру Юрию Дудю 10 июля. Истец требует от журналиста удалить несколько интервью с его YouTube канала, сообщает ТАСС.

Инстанция предоставила истцу время для исправление юридических недочетов. Дело рассмотрят, в случае устранения неточностей, заявила пресс-секретарь суда Дарья Крыжановская.

Москвич Роман Масленников требует компенсировать моральный ущерб, который он оценил в один рубль, и удалить часть видеоматериалов с канала «вДудь». По его словам, на канале часто упоминаются наркотики, а также способы их употребления, что способно нанести вред детям. В частности, данное заявления касается интервью с рэп-исполнителями Скриптонитом, Гуфом и Бастой.

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Автор: Надежда Егорова
#суд #масленников #дудь
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