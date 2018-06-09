Суд решит судьбу иска к Юрию Дудю 10 июля

Истец хочет добиться удаления с канала блогера материалов, в которых пропагандируются наркотические вещества.

Измайловский районный суд решит судьбу иска к видеоблогеру Юрию Дудю 10 июля. Истец требует от журналиста удалить несколько интервью с его YouTube канала, сообщает ТАСС.

Инстанция предоставила истцу время для исправление юридических недочетов. Дело рассмотрят, в случае устранения неточностей, заявила пресс-секретарь суда Дарья Крыжановская.

Москвич Роман Масленников требует компенсировать моральный ущерб, который он оценил в один рубль, и удалить часть видеоматериалов с канала «вДудь». По его словам, на канале часто упоминаются наркотики, а также способы их употребления, что способно нанести вред детям. В частности, данное заявления касается интервью с рэп-исполнителями Скриптонитом, Гуфом и Бастой.