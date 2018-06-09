Собянин призвал московские предприятия дать работникам выходной в день открытия ЧМ

Столичный мэр Сергей Собянин призвал руководителей московских предприятий предоставить сотрудникам выходной день 14 июня - в день открытия ЧМ по футболу.

Он обратился с такой просьбой в ходе открытия городского оперативного штаба чемпионата мира по футболу и обосновал это тем, что могут образоваться большие пробки, что вызовет транспортные проблемы в городе.

Также мэр Москвы призвал автомобилистов во время ЧМ пересесть на общественный транспорт. Он пояснил, что транспортные коллапсы возможны именно в дни открытия и закрытия чемпионата.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля в одиннадцати городах. Матч открытия турнира пройдет на стадионе "Лужники" — сыграют сборные РФ и Саудовской Аравии.