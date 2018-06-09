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12:23   9 Июня 2018
Россия
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Болельщики забронировали 86% мест в бесплатных поездах на игры ЧМ—2018

Болельщики забронировали 86% мест в бесплатных поездах на игры ЧМ—2018

Футбольные болельщики, купившие билеты на матчи чемпионата мира 2018 года, забронировали более 86% мест на бесплатные поезда поезда на игры группового этапа.

Об этом заявил генеральный директор транспортной дирекции чемпионата мира 2018 года Кирилл Поляков в ходе пресс-конференции.

Он подчеркнул, что транспортная инфраструктура готова к наплыву гостей: на поезда на игры группового этапа забронировано 86% билетов, на игры плей-офф — 64%.

Мундиаль пройдет в 11 российских городах. Между городами проедут 728 дополнительных поездов на 440 тысяч мест. Забронировать место в поезде зритель может при наличии паспорта болельщика или билета на матч.

Чемпионат мира по футболу начнется 14 июня и закончится 15 июля. 32 футбольных сборных сыграют на стадионах в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. Россия впервые станет страной-хозяйкой ЧМ.

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Автор: Надежда Егорова
#россия #чм #чм2018
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