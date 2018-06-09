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МИД РФ: Встреча лидеров РФ и США «откроет шлюзы» в решении проблем

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12:38   9 Июня 2018
Весь мир
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МИД РФ: Встреча лидеров РФ и США «откроет шлюзы» в решении проблем

МИД РФ: Встреча лидеров РФ и США «откроет шлюзы» в решении проблем

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков считает, что встреча лидеров США и России позволит «открыть шлюзы» в решении уже застоявшихся проблем.  

Кроме того, она даст понять американским бюрократам, которые не заинтересованы в улучшении отношений, что лучше не мешать этому процессу.

Об этом пишет РИА Новости.

МИД РФ: Встреча лидеров РФ и США «откроет шлюзы» в решении проблем

Во внешнеполитическом ведомстве считают, что повестка возможного саммита будет «всеобъемлющей». Стороны могут обсудить вопросы стабильности, включая контроль над вооружениями и недопущение гонки, региональные кризисы. По словам Рябкова, огромное количество проблем есть в блоке двусторонних отношений. Их количество не уменьшается, несмотря на старания российской стороны. Замминистра уверен, что «лидеры должны послать импульс такой мощи и силы, чтобы бюрократия, те, кто, как мы знаем, в США противятся нормализации отношений с РФ, были не в состоянии саботировать это».

МИД РФ: Встреча лидеров РФ и США «откроет шлюзы» в решении проблем

Он напомнил, что Путин неоднократно говорил о том, что Москва хочет улучшить отношения с Вашингтоном. Однако на полях ПМЭФ он обратил внимание, что все, что происходит сейчас на международной арене больше похоже на игру без правил. 

Ранее в СМИ появилась информация, что Австрия готова предоставить для саммита президентов США и России площадку. Также стало известно, что встреча может пройти этим летом в Вене.

МИД РФ: Встреча лидеров РФ и США «откроет шлюзы» в решении проблем

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Путин и Трамп обсудили недавно по телефону возможность встречи, однако конкретных договоренностей пока нет.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #сша #путин #политика #трамп #весь мир
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