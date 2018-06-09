МИД РФ: Встреча лидеров РФ и США «откроет шлюзы» в решении проблем

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков считает, что встреча лидеров США и России позволит «открыть шлюзы» в решении уже застоявшихся проблем.

Кроме того, она даст понять американским бюрократам, которые не заинтересованы в улучшении отношений, что лучше не мешать этому процессу.

Об этом пишет РИА Новости.

Во внешнеполитическом ведомстве считают, что повестка возможного саммита будет «всеобъемлющей». Стороны могут обсудить вопросы стабильности, включая контроль над вооружениями и недопущение гонки, региональные кризисы. По словам Рябкова, огромное количество проблем есть в блоке двусторонних отношений. Их количество не уменьшается, несмотря на старания российской стороны. Замминистра уверен, что «лидеры должны послать импульс такой мощи и силы, чтобы бюрократия, те, кто, как мы знаем, в США противятся нормализации отношений с РФ, были не в состоянии саботировать это».

Он напомнил, что Путин неоднократно говорил о том, что Москва хочет улучшить отношения с Вашингтоном. Однако на полях ПМЭФ он обратил внимание, что все, что происходит сейчас на международной арене больше похоже на игру без правил.

Ранее в СМИ появилась информация, что Австрия готова предоставить для саммита президентов США и России площадку. Также стало известно, что встреча может пройти этим летом в Вене.

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Путин и Трамп обсудили недавно по телефону возможность встречи, однако конкретных договоренностей пока нет.