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12:16   9 Июня 2018
Россия
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Путин и Порошенко поговорили по телефону

Путин и Порошенко поговорили по телефону

Российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Петром Порошенко.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

На сайте президента Украины указывается, что Порошенко в ходе беседы с Путиным подчеркнул важность скорейшего освобождения осужденных на территории Российской Федерации украинцев. Лидеры двух стран пришли с договоренности о том, что в скором времени украинские и российские уполномоченные по правам человека посетят заключенных, уточняется в сообщении.

10 мая Порошенко заявил, что обсудил с канцлером Федеративной Ресублики Германия Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном предстоящее заседание в нормандском формате.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #путин #порошенко #украина #политика
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