Путин и Порошенко поговорили по телефону

Российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Петром Порошенко.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

На сайте президента Украины указывается, что Порошенко в ходе беседы с Путиным подчеркнул важность скорейшего освобождения осужденных на территории Российской Федерации украинцев. Лидеры двух стран пришли с договоренности о том, что в скором времени украинские и российские уполномоченные по правам человека посетят заключенных, уточняется в сообщении.

10 мая Порошенко заявил, что обсудил с канцлером Федеративной Ресублики Германия Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном предстоящее заседание в нормандском формате.