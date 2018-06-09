Паром «Петербург» арестовали в Эстонии за долги — капитан

Корабль, который принадлежит российской компании «Блэксия Ферри и Инвестиции», арестовали в эстонском порту Пальяссааре, рассказал капитан Николай Шашков.

По его словам, компания планировала отремонтировать паром «Петербург», но не успела. Корабль арестовали за долги судовым снабженцам за стоянку в Риге в 2017 году. Компания должна 350 тысяч евро (почти 26 миллионов рублей). Также «Блэксия Ферри и Инвестиции» не выплатила экипажу два миллиона рублей.

Капитан рассказал, что в порту Пальяссааре паром «Петербург» отключили от электричества. Экипаж использовал судовое топливо, но оно закончилось. Компьютеры и сканеры не работали, поэтому команда грела воду на контрольно-пропускном пункте эстонского порта.

Экипаж может выходить за пределы порта, но у моряков нет денег. В пятницу, 15 июня, команду сменит другой экипаж, но как разовьются события — неизвестно, заключил капитан. «Блэксия Ферри и Инвестиции» отказалась комментировать ситуацию. Представители компании предложили задать вопросы судебным органам Эстонии.