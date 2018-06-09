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12:09   9 Июня 2018
Весь мир
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Команде КВН отказали в американской визе

Команде КВН отказали в американской визе

О том, что игрокам команды КВН «Городъ Пятигорскъ» не дали визы сообщил продюсер Лев Трахтенберг. У артистов было запланировано выступление в Нью-Йорке. 

Трехтенберг уточнил, что не удалось получить петицию, на основании которой артисты получают визы в посольстве США в Москве. Причины пока непонятны. В прошлые гастроли, которые проходили в 2013 и 2014 годах проблем не возникало.

Продюсер рассказал, что власти требовали немыслимое количество документов, справок, подтверждений. После того, как весь пакет был собран, поступил отказ. Тогда артисты собрали второй пакет документов для получения другой категории визы, но им вновь отказали. Трахтенберг добавил, что на решение подана апелляция. 

Он отметил, что сегодняшняя политическая ситуация и обострение отношений между США и Россией влияет не только на получение виз для туристов, но для артистов. По его словам, остается только надеется, что вскоре эта ситуация разрешится. Однако пока многие гастроли остаются под вопросом.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #сша #общество #виза #квн
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