Вашингтон обеспокоен зависимостью Македонии от газа из России

Посол США в Скопье Джес Бейли рекомендовал Македонии обратить внимание на «Южный газовый коридор» и сжиженный природный газ из США.

Заявление дипломат сделал во время конференции «Македонский энергетический форум 2018» в Струге. В мероприятии участвуют представители европейских государств и США.

По словам Бейли, есть 11 стран, которые на 75% зависимы от поставок газа из России. Остальные государства — только наполовину. Македония выглядит «наиболее ранимой», если Москва вдруг прекратит поставки топлива. Посол подчеркнул, что Вашингтон не препятствует снабжению российским газом, но такой зависимостью часто «злоупотребляют».

Россия неоднократно отмечала, что Соединенные Штаты политическими средствами наносят ущерб Евросоюзу на рынке энергетических ресурсов.