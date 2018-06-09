Правообладатели не нашли в «Яндексе» функции закрыть сайт

Юристы сомневаются, что контент можно признать пиратским без суда.

Несколько профессиональных организаций (Медиа-коммуникационный союз, Ассоциация интернет-видео, Национальная федерация музыкальной индустрии, Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий) написали открытое письмо руководству компании «Яндекс», в котором призвали поисковика выявлять и устранять нелегальный контент из поисковой выдачи.

Один из автором письма — гендиректор Национальной федерации музыкальной индустрии Леонид Агронов — рассказал корреспонденту ИА «Политика Сегодня», что правообладатели не выдвигают никаких претензий, но приглашают к совместной борьбе с пиратством.

«Мы предлагаем Яндексу присоединиться к совместному меморандуму, по которому мы могли бы совместно с правообладателями и поисковыми системами решать вопросы, бороться с пиратством во досудебном порядке. Это сэкономит время, силы всем», — сказал Агронов.

По задумке инициаторов, на сайты, где содержится нелегальный контент, указывали бы правообладатели, которые прописали свою ответственность перед законом в меморандуме. А поисковые системы после этого удаляли бы указанный сайт.

«Если владельцы сайта считают, что ресурс удален несправедливо, они обращаются в суд. По этому иску будет отвечать правообладатель», — пояснил собеседник агентства.

Сейчас в суд идут правообладатели, а уже потом, если Фемида сочтет их аргументы железными, из «Яндекса» исчезают ссылки. Представители поисковой системы уверены, что обратная схема, предложенная правообладателями, приведет к злоупотреблениям со стороны правообладателей и нечестной конкуренции.

Юрист по авторскому праву Павел Сурков также скептически отнесся к идее профильных ассоциаций.

«Ключевой вопрос: что будет называться пиратским контентом? Тот контент, на который нет прав? Но тогда надо выяснить, как сайт получил его. Второе: каким образом ресурс размещает контент? В коммерческих или некоммерческих целях? Например, музыкант Борис Гребенщиков публично разрешает использовать как угодно и кому угодно все записи «Аквариума», — сказал юрист.

При этом Сурков подчеркнул, что поисковые сети не распространяют пиратский контент, они работают по протоколу индексации.

Тем не менее ничего не мешает правообладателям вести переговоры с ресурсами, где нелегально появляются аудиозаписи или фильмы. В Роскомнадзоре поприветствовали стремление к саморегулированию отрасли.