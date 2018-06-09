Мечтать не вредно: депутат ответил Порошенко на угрозы поднять украинский флаг над Севастополем

Украинский лидер Петр Порошенко снова напомнил о себе и сделал громкое заявление о том, что над Севастополем будет развеваться украинский флаг.

Он написал в Twitter, что героический Севастополь является «украинским» и уверенно заявил, что над этим городом поднимется украинский флаг и зазвучит украинский гимн.

Славний нащадок стародавнього Херсонесу, героїчний Севастополь – це українське місто. Не маю жодного сумніву, що над Севастополем замайорить український прапор та лунатиме український гімн!#КримЦеУкраїна #CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/EeJb5CRa9N — Петро Порошенко (@poroshenko) June 9, 2018

Депутат Госдумы VII созыва, представитель Севастополя Дмитрий Белик напомнил главе Украины, что Днем основания главной базы российского Черноморского флота — города-героя Севастополя — является 14 июня, а не 9-е, как указывает Порошенко.

Все 23 года, пока город находится в составе Украины, Севастополь был особенным. Российские флаги всегда вызывали раздражение у украинских националистов, поэтому они старались не замечать этот город и его жителей. Теперь и Киев перенял эту позицию и замечает Крым и Севастополь только когда это становится выгодно, заявил представитель ГД РФ корреспонденту ФАН.

Белик выразил мнение, что такими высказываниями Порошенко стремится заработать баллы на болтовне о возвращении Крыма.

Также собеседник ФАН отметил, что заработок украинского лидера основывается на «распиле» государственного бюджета. Для удобства распила он придумывает должности спецпредставителей президента Украины по Крыму, всякие ведомства по делам полуострова, подразделения полиции, пояснил Белик.

Сейчас же украинский лидер выдал пустой набор букв, который вызывает усталую улыбку его советников и откровенный смех в Крыму, "как говорится — мечтать не вредно", заключил эксперт.

Пользователи Twitter тоже не разделили решительный настрой украинского президента. Порошенко даже предложили посетить Севастополь и пройтись там украинским флагом. «Насчет своей безопасности не переживай — Росгвардия и ФСБ РФ ее обеспечат», — написал Роман Крымчанин. Другой пользователь с дружелюбным ником Добрый Самаритянин призвал украинского лидера забыть про Крым.