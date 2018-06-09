Мы в соц.сетях:
«Бастион»: 35 журналистов «захватили в заложники» под Рязанью

«Бастион»: 35 журналистов «захватили в заложники» под Рязанью

 Клинцевич поддержал идею о смене правил призыва в РФ

Клинцевич поддержал идею о смене правил призыва в РФ
Путин и Порошенко обсудили ситуацию в Донбассе

Путин и Порошенко обсудили ситуацию в Донбассе

 Порошенко: Над Севастополем поднимут украинский флаг

Порошенко: Над Севастополем поднимут украинский флаг
МИД РФ: Встреча лидеров РФ и США «откроет шлюзы» в решении проблем

МИД РФ: Встреча лидеров РФ и США «откроет шлюзы» в решении проблем

 Законопроект о признании голодомора геноцидом украинского народа внесли в конгресс США

Законопроект о признании голодомора геноцидом украинского народа внесли в конгресс США
«Бастион»: 35 журналистов «захватили в заложники» под Рязанью

«Бастион»: 35 журналистов «захватили в заложники» под Рязанью

 Клинцевич поддержал идею о смене правил призыва в РФ

Клинцевич поддержал идею о смене правил призыва в РФ
Путин и Порошенко обсудили ситуацию в Донбассе

Путин и Порошенко обсудили ситуацию в Донбассе

 Порошенко: Над Севастополем поднимут украинский флаг

Порошенко: Над Севастополем поднимут украинский флаг
МИД РФ: Встреча лидеров РФ и США «откроет шлюзы» в решении проблем

МИД РФ: Встреча лидеров РФ и США «откроет шлюзы» в решении проблем

 Законопроект о признании голодомора геноцидом украинского народа внесли в конгресс США

Законопроект о признании голодомора геноцидом украинского народа внесли в конгресс США
11:58   9 Июня 2018
Россия
268

Мечтать не вредно: депутат ответил Порошенко на угрозы поднять украинский флаг над Севастополем

Мечтать не вредно: депутат ответил Порошенко на угрозы поднять украинский флаг над Севастополем

Украинский лидер Петр Порошенко снова напомнил о себе и сделал громкое заявление о том, что над Севастополем будет развеваться украинский флаг.

Он написал в Twitter, что героический Севастополь является «украинским» и уверенно заявил, что над этим городом поднимется украинский флаг и зазвучит украинский гимн.

Депутат Госдумы VII созыва, представитель Севастополя Дмитрий Белик напомнил главе Украины, что Днем основания главной базы российского Черноморского флота — города-героя Севастополя — является 14 июня, а не 9-е, как указывает Порошенко.

Все 23 года, пока город находится в составе Украины, Севастополь был особенным. Российские флаги всегда вызывали раздражение у украинских националистов, поэтому они старались не замечать этот город и его жителей. Теперь и Киев перенял эту позицию и замечает Крым и Севастополь только когда это становится выгодно, заявил представитель ГД РФ корреспонденту ФАН.

Белик выразил мнение, что такими высказываниями Порошенко стремится заработать баллы на болтовне о возвращении Крыма.

Также собеседник ФАН отметил, что заработок украинского лидера основывается на «распиле» государственного бюджета. Для удобства распила он придумывает должности спецпредставителей президента Украины по Крыму, всякие ведомства по делам полуострова, подразделения полиции, пояснил Белик.

Сейчас же украинский лидер выдал пустой набор букв, который вызывает усталую улыбку его советников и откровенный смех в Крыму, "как говорится — мечтать не вредно", заключил эксперт. 

Пользователи Twitter тоже не разделили решительный настрой украинского президента. Порошенко даже предложили посетить Севастополь и пройтись там украинским флагом. «Насчет своей безопасности не переживай — Росгвардия и ФСБ РФ ее обеспечат», — написал Роман Крымчанин. Другой пользователь с дружелюбным ником Добрый Самаритянин призвал украинского лидера забыть про Крым.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#госдума #порошенко #украина #крым #севастополь
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Роль личности. Социолог объяснила рекордное число россиян, считающих себя патриотами Россия
Роль личности. Социолог объяснила рекордное число россиян, считающих себя патриотами
По данным ВЦИОМ, патриотами называют себя 92% граждан РФ. Это максимум за 18 лет.
10:41   9 Июня 2018
93
Депутат Госдумы посоветовал «учительнице в купальнике» идти в суд Россия

Депутат Госдумы посоветовал «учительнице в купальнике» идти в суд

9:40   9 Июня 2018
250
Объединенная армия Европы будет создана, чтобы противостоять США Весь мир

Объединенная армия Европы будет создана, чтобы противостоять США

8:25   9 Июня 2018
1931
Госдума обыграла Бундестаг в футбол Россия

Госдума обыграла Бундестаг в футбол

19:10   8 Июня 2018
216
Самое читаемое
Туск не хочет видеть Россию в составе G8

Туск не хочет видеть Россию в составе G8

 Улюкаев прибыл в колонию №1 Тверской области

Улюкаев прибыл в колонию №1 Тверской области

 Бактериальная инфекция обнаружена во французском сыре

Бактериальная инфекция обнаружена во французском сыре

 Захарова предложила британскому послу прочитать книгу про войну РФ и Запада

Захарова предложила британскому послу прочитать книгу про войну РФ и Запада