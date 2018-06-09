Довыборы в Госдуму пройдут в семи округах 9 сентября

А не в пяти, как планировали ранее, если нижняя палата освободит от занимаемых должностей депутатов Ивана Абрамова и Надежду Колесникову, сообщила секретарь Центральной избирательной комиссии РФ Майя Гришина.

По ее словам, Центризбирком в четверг, 14 июня, назначит дополнительные выборы по вакантным одномандатным округам, а в пятницу, 15 июня, опубликует постановление. ЦИК назначит довыборы в ГД в семи одномандатных округах, если Абрамов и Колесникова покинут нижнюю палату.

Депутата «Либерально-демократической партии России» Ивана Абрамова избирали по одномандатному округу №71 в Амурской области, а члена фракции ЕР Надежду Колесникову по округу №158 в Самарской области. Гришина напомнила, что дополнительные выборы в Государственную думу проходят только в единый день голосования.