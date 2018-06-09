Петербург признан лучшим городом-организатором ЧМ-2018

Рейтинг городов-организаторов чемпионата мира по футболу 2018 составило британское издание The Independent.

Первое место в топ-11 занял Санкт-Петербург. Составители рейтинга отметили новый стадион «Санкт-Петербург», сравнив его с космическим кораблем, приземлившимся на Крестовском острове.

Второе место досталось Москве, а топ-3 закрыл Сочи. Далее — Нижний Новгород, Калининград, Екатеринбург, Волгоград, Казань, Ростов и Самара. Одиннадцатое место занял Саранск.

Семь матчей в рамках предстоящего ЧМ-2018 пройдут в Петербурге. В пятницу, 15 июня, на поле встретятся команды из Марокко и Ирана. Спустя четыре дня российская сборная сыграет с египетскими спортсменами.