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Петербург признан лучшим городом-организатором ЧМ-2018

Петербург признан лучшим городом-организатором ЧМ-2018

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Порошенко: Над Севастополем поднимут украинский флаг

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11:41   9 Июня 2018
Россия
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Петербург признан лучшим городом-организатором ЧМ-2018

Петербург признан лучшим городом-организатором ЧМ-2018

Рейтинг городов-организаторов чемпионата мира по футболу 2018 составило британское издание The Independent.

Первое место в топ-11 занял Санкт-Петербург. Составители рейтинга отметили новый стадион «Санкт-Петербург», сравнив его с космическим кораблем, приземлившимся на Крестовском острове.

Второе место досталось Москве, а топ-3 закрыл Сочи. Далее — Нижний Новгород, Калининград, Екатеринбург, Волгоград, Казань, Ростов и Самара. Одиннадцатое место занял Саранск.

Семь матчей в рамках предстоящего ЧМ-2018 пройдут в Петербурге. В пятницу, 15 июня, на поле встретятся команды из Марокко и Ирана. Спустя четыре дня российская сборная сыграет с египетскими спортсменами.

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Автор: Павел Никифоров
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