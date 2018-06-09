СМИ: В Евросоюзе могут запретить мемы

Причиной этому может стать статья 13 директивы об авторском праве. Об этом сообщает канал Sky News.

Директива защищает интеллектуальную собственность людей, которые загружают информацию в интернет. Некоторые активисты уверены, что документ «уничтожит Интернет в том виде, в каком мы его знаем». Кроме того, все то, что мы «видим и делаем» в сети, будут контролировать крупные компании. Некоторые из них также считают, что тот контент, который попадет под авторское право, могут легко отследить и удалить.

Everything you needed to know about the 'Distracted Boyfriend' meme https://t.co/mowMy02v9V — WIRED (@WIRED) April 7, 2018

Есть опасения, что из сети пропадут пародии и мемы, в основе которых лежат чужие работы. В качестве примера приводят мем «неверный парень». Изначально это была обычная фотография, сделанная испанцем Антонио Гиллемом. В итоге снимок распространили в сети без ведома автора.

Представитель Еврокомиссии заявил, что директива опирается на мысль о том, что у людей должна быть возможность зарабатывать своим творчеством. Это никак не навредит «свободе самовыражения в Интернете».