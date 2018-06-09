ЧМ-2018 в РФ может стать лучшим по уровню судейства, заявили в ФИФА

Такое мнение выразил член судейского департамента Международной федерации футбола (ФИФА) Роберто Розетти. Его слова привел ТАСС.

Розетти сообщил, что в федерации в течение долгих месяцев готовились к предстоящим соревнованиям. Он уверен, что чемпионат мира по футболу пройдет хорошо и имеет все шансы стать лучшим. В том числе это касается и уровня судейства.

В ФИФА подчеркнули, что не сомневались в достойном уровне подготовки российской стороны. Розетти убедился в этом, когда приехал в РФ.

Также в федерации уверены, что арбитр Сергей Карасев справится с работой. Он стал единственным судьей из России на предстоящем мероприятии.

Чемпионат мира по футболу начнется уже 14 июня. Спортсменов и болельщиков примут 11 городов России. Последний день соревнований - 15 июля.