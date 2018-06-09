Путин на ШОС встретился с президентом Монголии

Российский лидер Владимир Путин и глава Монголии Халтмаагийн Баттулга встретились на полях саммита ШОС в Циндао.

В начале двусторонних переговоров президент России отметил рост объема товарооборота с обеих сторон, а также увеличение поставок сельскохозяйственной продукции. Он также сделал акцент на том, что Россия снизила для Монголии тарифы на электроэнергию.

Помимо этого, глава РФ констатировал увеличение потока контейнерных перевозок а по улан-баторской железной дороге в 2,7 раза. Путин подчеркнул, что России и Монголии есть, над чем работать и предложил монгольскому коллеге обсудить планы сотрудничества в ходе встречи.

Президент Монголии в начале речи поздравил Путина с прошедшими президентскими выборами, после чего поднял тему сотрудничества в транспорте, ссылаясь на российско-монгольское соглашение об условиях транзитных перевозок через улан-баторскую железную дорогу.

В период с 9 по 10 июня в Циндао проходит саммит ШОС, предоставляющий возможность для двусторонних встреч. У президента Российской Федерации запланирован целый ряд встреч.

Ранее в субботу Путин уже провел встречи с иранским коллегой Хасаном Роухани, а также обсудил с главой Узбекистана планы строительства АЭС.