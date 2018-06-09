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 ФАС возбудила дело против «большой четверки» мобильных операторов

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11:27   9 Июня 2018
Россия
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ФАС возбудила дело против «большой четверки» мобильных операторов

ФАС возбудила дело против «большой четверки» мобильных операторов

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело против сотовых операторов «большой четверки» — «Мегафон», МТС, «Вымпелком», Tele2 в связи с повышением тарифа на смс для частных банков. Об этом сообщил замглавы ведомства Андрей Кашеваров.

Речь идет о сообщениях, которые получают клиенты банка после операций по картам. Как сообщил Кашеваров в беседе с РИА «Новости», из-за одновременного повышения тарифов на смс, многие государственные банки столкнулись с пониженными ставками. Таким образом, операторы нарушили принцип сетевой нейтральности.

В декабре Антимонопольная служба получила жалобу от Национального совета финансового рынка в связи с увеличением цен на смс-сообщения для клиентов. После чего, по решению Межрегионального банковского совета при Совете Федерации ФАС инициировала расследование.

Предполагалось, что расследование закончится 20 марта, однако его отложили на неопределенный срок.

Ранее ФАС предупредило мобильных операторов о новой волне санкций со второго полугодия 2018 года, в случае если они не успеют убрать внутрисетевой роуминг.

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Автор: Надежда Егорова
#экономика #фас #сотовые операторы
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