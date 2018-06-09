СМИ: Встреча Ким Чен Ына и Синдзо Абэ может состояться в России

Об этом сообщило агентство Kyodo.

Лидер КНДР и премьер Японии приглашены на Восточный экономический форум, который пройдет осенью во Владивостоке. Пока стороны не приняли окончательно приглашения, однако вероятность того, что впервые они встретятся именно в рамках российского форума, очень велика.

Агентство, ссылаясь на источники, пишет, что вскоре Токио начнет с Пхеньяном неформальные переговоры. Скорее всего, они начнутся на следующей неделе во время саммита лидеров США и Северной Кореи в Сингапуре. Японию на встрече будет представлять советник по национальной безопасности Сетаро Яти.

Также планируются переговоры по вопросам безопасности в Улан-Баторе. От обеих сторон приедут дипломаты, а Монголия выступит в роли посредника.