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СМИ: Встреча Ким Чен Ына и Синдзо Абэ может состояться в России

СМИ: Встреча Ким Чен Ына и Синдзо Абэ может состояться в России

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Токио и Москва приближаются к заключению мирного договора, заявил посол Японии
11:18   9 Июня 2018
Весь мир
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СМИ: Встреча Ким Чен Ына и Синдзо Абэ может состояться в России

СМИ: Встреча Ким Чен Ына и Синдзо Абэ может состояться в России

Об этом сообщило агентство Kyodo.

Лидер КНДР и премьер Японии приглашены на Восточный экономический форум, который пройдет осенью во Владивостоке. Пока стороны не приняли окончательно приглашения, однако вероятность того, что впервые они встретятся именно в рамках российского форума, очень велика.

СМИ: Встреча Ким Чен Ына и Синдзо Абэ может состояться в России

Агентство, ссылаясь на источники, пишет, что вскоре Токио начнет с Пхеньяном неформальные переговоры. Скорее всего, они начнутся на следующей неделе во время саммита лидеров США и Северной Кореи в Сингапуре. Японию на встрече будет представлять советник по национальной безопасности Сетаро Яти.

Также планируются переговоры по вопросам безопасности в Улан-Баторе. От обеих сторон приедут дипломаты, а Монголия выступит в роли посредника. 

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Автор: Виктория Разумовская
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