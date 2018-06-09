Теплая погода вернется в столицу на следующей неделе

Синоптики полагают, что в ближайшую пятницу температура поднимется до 23 градусов.

Теплая погода вернется в столицу 14-15 июня. Об этом ТАСС рассказала главный специалист Гидромедцентра Марина Макарова. 14 июня температура поднимется до 15-20 градусов, в пятницу ожидается потепление до 18-23 градусов, что соответствует климатической норма, сообщила она.

В праздничные выходные 11-12 июня температура в Москве будет чуть ниже нормы — 15-19 градусов, но ко Дню России ожидается потепление до 19-24 градусов.

Сильных дождей не ожидается, однако возможны кратковременные осадки.