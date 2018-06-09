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Петербург признан лучшим городом-организатором ЧМ-2018

Петербург признан лучшим городом-организатором ЧМ-2018

 ФАС возбудила дело против «большой четверки» мобильных операторов

ФАС возбудила дело против «большой четверки» мобильных операторов
Порошенко: Над Севастополем поднимут украинский флаг

Порошенко: Над Севастополем поднимут украинский флаг

 Парубий подписал закон о Высшем антикоррупционном суде на Украине

Парубий подписал закон о Высшем антикоррупционном суде на Украине
СМИ: Встреча Ким Чен Ына и Синдзо Абэ может состояться в России

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 Токио и Москва приближаются к заключению мирного договора, заявил посол Японии

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11:03   9 Июня 2018
Россия
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Теплая погода вернется в столицу на следующей неделе

Теплая погода вернется в столицу на следующей неделе

Синоптики полагают, что в ближайшую пятницу температура поднимется до 23 градусов.

Теплая погода вернется в столицу 14-15 июня. Об этом ТАСС рассказала главный специалист Гидромедцентра Марина Макарова. 14 июня температура поднимется до 15-20 градусов, в пятницу ожидается потепление до 18-23 градусов, что соответствует климатической норма, сообщила она.

В праздничные выходные 11-12 июня температура в Москве будет чуть ниже нормы — 15-19 градусов, но ко Дню России ожидается потепление до 19-24 градусов.

Сильных дождей не ожидается, однако возможны кратковременные осадки.

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Автор: Надежда Егорова
#москва #общество #погода
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