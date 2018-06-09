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11:15   9 Июня 2018
Россия
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Обратившаяся к Путину семья получит участок через два-три года — Жвачкин

Обратившаяся к Путину семья получит участок через два-три года — Жвачкин

Мгновенно предоставить земельный участок Наталье Журовой, которая позвонила на «прямую линию» президенту, регион не может, сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Мать троих детей пожаловалась российскому лидеру Владимиру Путину, что ждет положенного по закону земельного участка с 2010 года. В первоочередном порядке получают участок семьи с четырьмя и более детьми, а с тремя стоят в общей очереди.

«Ни разговор с президентом, ни встреча с губернатором не дают основания закон нарушить», — ответил Жвачкин.

Обратившаяся к Путину семья получит участок через два-три года — Жвачкин

По его словам, закон обязывает региональные власти предоставлять земельный участок строго в порядке очереди. Жвачкин поручил предусмотреть в региональном бюджете на 2019 год дополнительные деньги, которые выделять для подготовки земли и передачи участков многодетным семьям.

«Это ускорит работы, а значит, и движение очереди», — считает губернатор.

Сергей Анатольевич подчеркнул, что хочет отдать многодетным семьям участки с дорогами, водоснабжением, электричеством и «другими благами цивилизации». Однако, чтобы подготовить землю к этим благам, нужны деньги, в том числе бюджетные.

«Семья Журовых получит земельный участок уже через два-три года»,  — заключил губернатор.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #общество #томск #жвачкин
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