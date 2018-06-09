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 Токио и Москва приближаются к заключению мирного договора, заявил посол Японии

Токио и Москва приближаются к заключению мирного договора, заявил посол Японии
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 Токио и Москва приближаются к заключению мирного договора, заявил посол Японии

Токио и Москва приближаются к заключению мирного договора, заявил посол Японии
10:59   9 Июня 2018
Весь мир
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Токио и Москва приближаются к заключению мирного договора, заявил посол Японии

Токио и Москва приближаются к заключению мирного договора, заявил посол Японии

Посол Японии в России Тоехиса Кодзуки в беседе с ТАСС отметил, что стороны создали прочный фундамент для тесного сотрудничества.

Токио и Москва постепенно приближаются к заключению мирного договора. Обе стороны сошлись во мнении, что ситуация спустя 70 лет после окончания Второй мировой войны не нормальна.

По словам посла, в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Токио в 2016 году главы государств подтвердили готовность решить проблему. Кодзуки считает, что развитие доверительных отношений между Москвой и Токио и подписание мирного договора в конечном итоге приведут к стабильности и процветанию региона и мира в целом.

Разговоры о заключении мирного договора идут уже несколько десятилетий. Основной проблемой здесь является принадлежность южной части Курильских островов. Когда война закончилась, весь архипелаг вошел в состав СССР. Токио же хочет вернуть острова Итуруп, Кунашир и Шикотан и ряд более мелких. В МИД РФ не раз подчеркивали, что принадлежность островов к России не подлежит сомнению.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #путин #япония #политика #весь мир
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