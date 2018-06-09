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10:58   9 Июня 2018
Россия
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Пассажирам «Саратовских авиалиний» вернули 154 миллиона рублей за билеты

Пассажирам «Саратовских авиалиний» вернули 154 миллиона рублей за билеты

Пассажирам авиакомпании "Саратовские авиалинии", прекратившей полеты в конце мая, вернули уже порядка 154 миллионов рублей за билеты.

Как проинформировали в пресс-службе Министерства транспорта РФ, пассажиры сдали около 24,5 тысяч билетов, за которые компания-авиаперевозчик выплатила более 154 миллионов рублей.

По результатам внеплановых проверок Росавиации, которые прошли после крушения лайнера данной авиакомпании 11 февраля, ведомство аннулировало сертификат эксплуатанта авиакомпании. "Саратовские авиалинии" прекратили осуществлять перевозку 31 мая. Пассажиров авиакомпании до 13 июня будут перевозить ряд других авиакомпаний - "Аэрофлот", "Сибирь", "Якутия", "Руслайн" и "ЮВТ-Аэро". Также пассажиры могут вернуть билеты и получить компенсацию в полном объеме.

Пассажирам «Саратовских авиалиний» вернули 154 миллиона рублей за билеты

Ан-148, вылетевший из столичного аэропорта Домодедово в Орск, рухнул в Подмосковье 11 февраля этого года. Авиакатастрофа произошла в районе деревни Аргуново. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, никто не выжил.

Компания "Саратовские авиалинии" появилась в 1994 году. В ее парк входили пять лайнеров Ан-148-100, семь Як-42 и два борта Embraer-190.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #общество #билеты #саратовские авиалинии
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