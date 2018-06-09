РЖД потратят 1,1 миллиарда рублей на ремонт автодороги под Воронежом

РЖД собирается выделить более миллиарда рублей на ремонт дорог в Воронежской области, которые пострадали от частой езды большегрузов во время строительства участка железной дороги на направлении «Журавка – Миллерово».

Эту линию железной дороги российские власти решили провести в обход Украины после ухудшения отношений в 2014 году. До этого поезда следовали через территорию Украины. Строительство участка завершили прошлым летом.

Накануне врио губернатора Воронежской области Александр Гусев побывал там и осмотрел разрушенную дорогу. По его словам, за это время дорога попросту стала непригодной. Местные власти уже договорились с РЖД, что они компенсируют ее ремонт. В итоге президент РЖД выделил на эти нужды 1,1 миллиард рублей. Все документы уже подписаны.

По расчетам Гусева, на восстановление дороги уйдет 850 миллионов. Остальные средства направят на реконструкцию дорог к близлежащим селам.