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10:46   9 Июня 2018
Россия
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«Винная деревня» открылась в Крыму

«Винная деревня» открылась в Крыму

Первая на полуострове «винная деревня» открылась в селе Кипарисное Алуштинского региона. Ярмарка появилась на базе одной из старейших виноделен «Массандра».

Ярмарка работает в рамках туристического проекта «Винные дороги Крыма», рассказали в пресс-службе винзавода агентству РИА «Новости».

Ярмарка-пикник продлится два дня. Посетители мероприятия смогут по достоинству оценить вино производства «Массандры». Также на ярмарке пройдут лекции о пользе вина и правильном выборе блюд к различным напиткам.

Филиал «Массандры» «Таврида» расположен на Южном берегу Республики между Алуштой и Ялтой. Особенности климата и почвы позволяют выращивать ценные сорта винограда для производства качественных сухих, десертных, крепких и ликерных вин.

Проект «Винные дороги Крыма» направлен на развитие виноделия в регионе, а также на раскрытие туристического потенциала полуострова. Протяженность «винных дорог» составляет 580 километров, 480 из которых проходит вдоль побережья. На маршруте находится около двухсот объектов культурного наследия.

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Автор: Надежда Егорова
#россия #крым #вино
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