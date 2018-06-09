Глава «Газпром нефти» предложил дальше снижать акцизы на бензин
Предложение правительства повысить экспортные пошлины на нефтепродукты, чтобы стабилизировать цены на бензин, навредит отрасли, считает генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков.
По его словам, альтернатива — дальнейшее снижение акцизов на бензин. Министерство финансов РФ предложило наделить кабмин правом повышать экспортные пошлины на бензин, дизельное топливо и керосин до 90 процентов от пошлины на нефть, если компании нарушат обязательства по заморозке цен.
«В принципе, это является решением, но оно не является оптимальным», — сказал Дюков.
Глава «Газпром нефти» объяснил, что подобное решение навредит процессу физической и химической обработки сырой нефти, что приведет к снижению нефтепереработки и уменьшению поставок на внутренний рынок.
«Что надо делать... дальше снижать акцизы», — добавил Дюков.
Материнский капитал. Цены на бензин. Сколково. Новые законопроекты. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ #видеоблог #Медведев #главное https://t.co/HWCYNDiHAY— Правительство России (@Pravitelstvo_RF) June 8, 2018