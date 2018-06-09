Захарова предложила британскому послу прочитать книгу про войну РФ и Запада

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова посла Великобритании Лори Бристоу.

Накануне дипломат заявил, что не встречал ни одного русофоба в собственной стране.

Захарова предложила Бристоу прочитать книгу журналиста из Швейцарии Ги Меттана «Запад — Россия: тысячелетняя война». Представитель министерства пояснила, что там упоминается и Великобритания.