Захарова предложила британскому послу прочитать книгу про войну РФ и Запада
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова посла Великобритании Лори Бристоу.
Накануне дипломат заявил, что не встречал ни одного русофоба в собственной стране.
Захарова предложила Бристоу прочитать книгу журналиста из Швейцарии Ги Меттана «Запад — Россия: тысячелетняя война». Представитель министерства пояснила, что там упоминается и Великобритания.
«Как раз читаю на сочинском пляже», — добавила Захарова.