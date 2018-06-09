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Петербург признан лучшим городом-организатором ЧМ-2018

Петербург признан лучшим городом-организатором ЧМ-2018

 ФАС возбудила дело против «большой четверки» мобильных операторов

ФАС возбудила дело против «большой четверки» мобильных операторов
Порошенко: Над Севастополем поднимут украинский флаг

Порошенко: Над Севастополем поднимут украинский флаг

 Парубий подписал закон о Высшем антикоррупционном суде на Украине

Парубий подписал закон о Высшем антикоррупционном суде на Украине
СМИ: В Евросоюзе могут запретить мемы

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 СМИ: Встреча Ким Чен Ына и Синдзо Абэ может состояться в России

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10:35   9 Июня 2018
Россия
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Захарова предложила британскому послу прочитать книгу про войну РФ и Запада

Захарова предложила британскому послу прочитать книгу про войну РФ и Запада

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова посла Великобритании Лори Бристоу.

Накануне дипломат заявил, что не встречал ни одного русофоба в собственной стране.

Захарова предложила Бристоу прочитать книгу журналиста из Швейцарии Ги Меттана «Запад — Россия: тысячелетняя война». Представитель министерства пояснила, что там упоминается и Великобритания.

«Как раз читаю на сочинском пляже», — добавила Захарова.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #захарова #великобритания #политика #мид рф
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