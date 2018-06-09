Порошенко: Над Севастополем поднимут украинский флаг

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Севастополь с днем города в Twitter с хэштегом #КримЦеУкраїна. Он не сомневается, что над Севастополем в поднимут украинский флаг.

«Славный потомок древнего Херсонеса, героический Севастополь — украинская территория. Не сомневаюсь, что над Севастополем будет развеваться флаг Украины и будет звучать украинский гимн!» — написал он в Twitter.

Многие пользователи посмеялись над заявлением президента Украины, а один из подписчиков предложил ему приехать в Севастополь, чтобы лично убедиться в том, что Крым "был есть и будет с Россией".

14 июня в Севастополе празднуют день города.

Порошенко и другие киевские политики продолжают настаивать на том, что Крым является украинской территорией. Крым присоединился к России в марте 2014 года в результате референдума. За воссоединение с Россией проголосовало 95% жителей полуострова.

Кремль неоднократно заявлял, что народное волеизъявление прошло в строгом соответствии с нормами международного права и Уставом ООН.