Порошенко: Над Севастополем поднимут украинский флаг
Президент Украины Петр Порошенко поздравил Севастополь с днем города в Twitter с хэштегом #КримЦеУкраїна. Он не сомневается, что над Севастополем в поднимут украинский флаг.
«Славный потомок древнего Херсонеса, героический Севастополь — украинская территория. Не сомневаюсь, что над Севастополем будет развеваться флаг Украины и будет звучать украинский гимн!» — написал он в Twitter.
Многие пользователи посмеялись над заявлением президента Украины, а один из подписчиков предложил ему приехать в Севастополь, чтобы лично убедиться в том, что Крым "был есть и будет с Россией".
14 июня в Севастополе празднуют день города.
Порошенко и другие киевские политики продолжают настаивать на том, что Крым является украинской территорией. Крым присоединился к России в марте 2014 года в результате референдума. За воссоединение с Россией проголосовало 95% жителей полуострова.
Кремль неоднократно заявлял, что народное волеизъявление прошло в строгом соответствии с нормами международного права и Уставом ООН.
Славний нащадок стародавнього Херсонесу, героїчний Севастополь – це українське місто. Не маю жодного сумніву, що над Севастополем замайорить український прапор та лунатиме український гімн!#КримЦеУкраїна #CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/EeJb5CRa9N— Петро Порошенко (@poroshenko) 9 июня 2018 г.