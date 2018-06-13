Не Кенигсберг. Критика чистого города

Судьбы Гданьска и Калининграда похожи, а города нет. Мэр Силанов Канта читал, и знает, как перейти от созерцания к действию. Репортаж. Часть третья.

Говорят, что у калининградцев особый уровень самосознания. Жители анклава ощущают себя русскими европейцами. Много путешествуют по соседним странам Евросоюза. Благо до границы рукой подать. Восемь часов на машине и ты потягиваешь отменное немецкое пиво в берлинском пабе.

- Я бывал и в Гданьске и в Варшаве и в Берлине, в Италии, в Испании – перечисляет мэр Калининграда Алексей Силанов.

В списке не хватает Москвы, в которой будущий градоначальник посвятил два года парламентской работе. На малую родину вернулся в апреле 2018-го. В столице анклава Силанов прожил более 15 лет. Больше уезжать не планирует и обещает трудиться на благо родного города.

- Чтобы было приятно, возвращаясь из-за границы, видеть, что у нас не только не хуже, но и лучше, – объясняет он.

Намерения достойные, но возможности Калининграда и равного по численности Гданьска, лежащего совсем рядом, на Балтике, но по ту сторону границы, пока не сопоставить. Бюджет польского города почти в пять раз превышает бюджет российского. Ежегодно Гданьск тратит около 50 миллиардов рублей в пересчете со злотых.

Судьба двух приморских городов схожа во многом. Шестой по населению в Польше Гданьск и Калининград разделяют всего 120 километров. В начале XII века Гданьск (тогда Данциг) и Калининград (тогда Кенигсберг) были резиденциями рыцарей Тевтонского ордена, потом присоединились к Ганзе – крупному торговому и политическому союзу северо-западной Европы, а с XVIII века стали городами Прусской Короны.

Первую мировую войну Пруссия выиграла у России, но проиграла Антанте. Данциг получил статус вольного города и перешел под управление Лиги Наций. Де-факто он принадлежал немцам, но поляки с согласия Лиги, включили Данциг в свою таможенную зону. Кенигсберг остается прусским.

Отказ Польши вернуть город-порт и предоставить Германии коридор для связи с Восточной Пруссией с ее столицей Кенигсбергом и послужил первым поводом, перечисленным в речи фюрером Адольфом Гитлером 1 сентября 1939 года, к вторжению войск Третьего Рейха. Вторую мировую, как известно, Германия тоже проиграла.

73 года тому назад центральная часть Данцига, переименованного по праву нового хозяина Польши в Гданьск, лежала в руинах после бомбардировок и артиллерийских обстрелов. Отступающие части Вермахта и атакующие советские войска в боях уничтожили 80% зданий.

После жарких дискуссий поляки решили возвратить Гданьску его довоенный облик. Несогласные желали избавиться от прусского наследия, помня о зверствах нацистов. Центр восстанавливали скрупулезно, по крупицам, ориентируясь на сотни довоенных фото и уцелевшие чертежи. Сегодня Гданьск с его сказочными ганзейскими домиками, готическими костелами и мощеными улочками, усеянными лавочками с янтарем, влюбляет в себя туристов.

- Откуда поляки деньги берут?

- Там огромные проекты по благоустройству, реконструкции, развитию транспортной сети финансируются за счет средств Евросоюза. – говорит Силанов. - Эти вливания гораздо больше вливаний в развитие Калининградской области, которые впервые за последние десятилетия поступили в год празднования 750-летия Калининграда-Кенигсберга и 60-летия образования Калининградской области.

Когда это празднование было определено указом президента нашей страны. С тех пор пошла новая история Калининградской области с серьезной поддержкой федерального центра. До этого времени мы жили по своим доходам. Начиная с ситуации, которая была 12 лет назад, Калининград существенно преобразился. Появилась площадь Победы, транспортные коммуникации, социальные объекты.

Город Силанову достался не без недостатков. Но на несовершенства не обращаешь большого внимания, памятуя о непростой судьбе Кенигсберга-Калининграда. В августе 1944 года Британские Королевские ВВС сбросили на исторический центр тонны фугасных и зажигательных бомб. Ущерб оказался катастрофическим.

В руины превратился Королевский замок, Кафедральный собор XIV века, кирхи, здание Кенингсберского университета, где когда-то преподавал Иммануил Кант, исторические районы Альтштадт, Лебенихт и Кнайпхоф.

Разгром довершила советская авиация и артиллерия. После массированной артподготовки в атаку пошла советская пехота и танки. 9 апреля 1945 года немецкий гарнизон капитулировал. Над оборонительной башней «Дер Дона» освободители водрузили Красное знамя. Так закончилась немецкая история города.

По итогам Потсдамской конференции, которая состоялась летом 1945 года, лидеры большой тройки антигитлеровской коалиции – Сталин, Черчилль и Рузвельт - перекроили карту Европы. Восточные границы Германии отодвинули на запад к линии Одер-Нейсе. Большая часть Пруссии, включая Гданьск, отошла к Польше.

СССР досталась треть Восточной Пруссии с Кенигсбергом. Сталин требовал незамерзающий порт на Балтике. Спустя год умер «всесоюзный староста», революционер Михаил Калинин. Советы решили присвоить Кенигсбергу имя соратника Ленина, хоть тот и не имел никакого отношения к бывшему немецкому городу.

Сразу после войны по обе стороны советско-польской границы закипели восстановительные работы. Цель была единой – вернуть Кенигсберг и Гданьск к жизни, но методы различались.

Калининград возрождался из пепла иначе. Массовое переселение советских граждан началось во второй половине 1946 года. Ими были как репатрианты – те, кто трудился на немецких заводах во время войны, так и добровольцы с «большой земли». Их завлекали льготами. В Калининградской области тружеников ожидали денежные пособия и жилища с участками.

После возник немецкий вопрос. Коренных жителей, которые работали на заводах и разгребали завалы, поддерживая жизнь в области, теперь называли нежелательными элементами. Депортация или репатриация (тут мнения разнятся) началась в 1947 году. Родину покинули около 130 тысяч немцев. К началу 50-х в области оставалось не более тысячи старожилов. Преимущественно необходимых советам специалистов.

Генеральный план застройки Калининграда утвердили только в мае 1953 года. В нем не было места «тлетворному влиянию неметчины». От советских архитекторов требовалось найти формы, достойные социалистического содержания. Эпоха сталинского ампира затронула Калининград меньше, чем другие советские города. Бум социального строительства пришелся на начало 60-х, при Никите Хрущеве.

На месте аккуратных прусских домиков вырастали типовые блочные дома. Унылого вида, но дешевые, компактные и вместительные. Таковы были требования времени. Многие советские семьи ютились в бараках и коммуналках. Под лозунгом «догнать и перегнать Америку» СССР бросал основные ресурсы на гонку вооружений в холодной войне.

Прилетая в Калининград впервые оценивать преобразования последних лет сложно, но чувствуешь какую-то особенную атмосферу. Не свойственную большинству российских городов. Даже культурной столице. Сворачивая с оживленных магистралей в центре города, попадаешь на тихие улочки, и снова возникает странное чувство. Что-то едва уловимое, навеянное атмосферой ленинградского детства 80-х.

О прусских строителях здесь напоминает немногое. Отреставрированные домики.

И осколки старины печального вида.

Пожарные гидранты.

Хорошо сохранившиеся булыжные мостовые.

И меньше сохранившийся булыжник во дворах, который как будто спорит с советским асфальтом о вечном.

Кое-где столкновение эпох пощадило немецкие люки.

Иногда на пути попадаются заброшенные детища советских строителей, которые тоскливо взирают на прохожих пустыми глазницами выбитых окон.

- Откуда вы черпаете информацию о городских проблемах?

- Я активный пользователь Facebook. – говорит Алексей Силанов (сотрудники администрации позже расскажут, что шеф иногда слишком увлекается спорами в комментариях, попадаясь на уловки троллей) – Мой первый руководитель, который принимал меня на работу в мэрию, говорил, что не надо так часто в Facebook пререкаться и комментировать, но я считаю, что и там должен высказывать и отстаивать свою позицию.

В спорах градоначальник пытается найти конструктивное начало и уверяет, что на критику реагирует спокойно. Не пытается влюбить в себя всех и не ждет, что у мэрии будут встречать благодарные горожане с букетами роз.

- Одно дело критиковать и все подвергать сомнению, а другое взять в руки метлу и что-то сделать для города. Перед интервью с КП опубликовали мою фотографию с субботника, где я стою с валиком. Народ начал трактовать, что я это делаю для повышения рейтинга. На самом деле мне это совсем не нужно. Абсолютно. Я не в том возрасте. Мне нужно, чтобы мой рейтинг рос по причине изменений в городе. Когда люди будут видеть, что город меняется, значит я работаю. Некоторым написал, что лучше бы встали рядом со мной и покрасили этот мемориал на субботнике.

<….>

Когда люди занимаются критиканством – это одно, а когда я вижу, что, предположим, обсуждают ситуацию, когда в парках отдыха нет ни одной качели для инвалидов, я им назначаю встречу. Мы встречаемся в парке и обсуждаем. Поэтому один источник информации – это Facebook.

- А мессенджером Telegram пользуетесь?

- Нет… на секунду задумывается глава. - Нет, почему, мессенджером пользуюсь. Я переписываюсь и там и там. Когда выхожу в Facebook на комментарии, я потом прошу, чтобы мы с публичной плоскости обсуждения перешли в личную. У меня вот блокнотик. Например, записи за прошлую неделю, когда один активный гражданин написал мне в личку, что есть проблема по детской площадке на улице Куйбышева. Другой написал, что есть проблема с устройством ребенка в детский сад. Третий телеграфирует, что есть проблема с уборкой мусора.

Я это утром передаю дежурному представителю, который мне докладывает по ситуации. У нас есть в докладе раздел поступивших за сутки обращений в единую диспетчерскую службу. Я это передаю, и дальше он уже отрабатывает с аналитическим управлением, комитетом. Эти вопросы ставятся на контроль и исполняются.

И в тоже время мэр признает, что проконтролировать всех и вся нереально. Объясняет, что комфорт городской среды зависит не только от чиновников, но и от отношения всех жителей Калининграда.

- Понимаете, невозможно у каждого фонаря, скамейки и урны повесить видеокамеру. – сетует глава - Когда трехсоткилограммовую бетонную урну мы достаем из озера, то надо понимать, как она там оказалась. Остановки, которые оклеены объявлениями. Я должен думать, каким образом мне защитить деревья и столбы от объявлений. Мы ввели систему автодозвон. По этим номерам телефонов мы этих людей потом просто долбим, чтобы прекратить эту практику.

Основная транспортная артерия города – Ленинский проспект – и в непогоду выглядит пестро. После исторического евроремонта хрущевки приобрели фасады с элементами готики и ганзейского стиля. Таким проспект увидят иностранные футбольные болельщики по дороге на новый стадион.

- Сейчас нас ждет чемпионат мира по футболу. – рассуждает мэр. - Это точка для дальнейшего развития города. Мы вышли на совершенно новые территории для дальнейшего перспективного развития. И это не только построенный стадион. Еще и тренировочные площадки, новые дороги, отели, развивающаяся система здравоохранения. В связи с подготовкой к чемпионату это система гостинично-туристического комплекса. Сегодня есть все возможности, чтобы нам двигаться дальше.

Нью-Кенигсберг в центре города пока содержанию не соответствует. Рядом с ганзейскими хрущевками соседствуют панельки с облупившейся краской фасада.

И будто бы стыдливо пытаются спрятаться за кроны деревьев.

- А это историческое наследие, которому мы все когда-то были рады. – вздыхает Силанов. - Но Галина Хованская, моя коллега по Госдуме, выступала и сказала, что у нее лежит проект закона о реновации в России. И конечно они сейчас будут с учетом опыта Москвы рассматривать эту ситуацию на территории всей страны. Я считаю затея неплохая.

Но это не просто замена одного фонда на другой. Это увеличение значительное жилой площади. Нужно смотреть на обеспеченность социальной инфраструктурой, на возможность расширения парковочных зон. Сейчас вдоль Ленинского стоят пятиэтажки, а вместо них построим 12-этажные дома. А как же быть со всей существующей инфраструктурой..?

Идеальных городов, впрочем, не существует. И некоторые районы Парижа могут испугать неподготовленного туриста. Грязно, некомфортно и местами жутковато. О Калининграде такого не скажешь. Кажется, что горожанин иной раз не выбросит окурок или обертку мимо урны. А еще тут много красивых девушек. Даже водители троллейбусов выглядят эффектно.

Лавочки с обилием сувениров из янтаря – характерная черта Гданьска и Калининграда.

Балтийскому янтарю (сукциниту) около 40 миллионов лет. Издревле солнечный камень в этих краях был предметом торга. Самоцвету приписывали магические свойства: защиту от дурного глаза и избавление от болезней. В поселке Янтарный, близ Калининграда, находится крупнейшее в мире месторождение – более 90% мировых запасов. Тут минерал добывают в промышленных масштабах.

- Сегодня выходим на те позиции, чтобы дальше продолжить тенденцию на развитие янтарной отрасли как бренда Калининградской области. – говорит о планах мэр. - У нас во время чемпионата будет большая неделя янтаря на Верхнем озере. Наша деятельность совместно с правительством, министерством культуры и туризма будет в этом направлении больше активизироваться, чтобы искать брендовые вещи для притяжения туристов. Эту задачу обозначил губернатор, это наша цель, потому что любой турист оставляет здесь деньги, что нам очень необходимо. Это наши налоги, наши доходы, по которым мы можем жить дальше.

Янтарь - не единственный бренд города. Калининградцы с пиететом вспоминают самого знаменитого уроженца Кенигсберга – немецкого философа Иммануила Канта, который умер подданным Российской короны. Останки великого мыслителя покоятся в «профессорской усыпальнице» Кафедрального собора, что возвышается на острове Кнайпхоф.

Цитаты из трудов Канта на лавочках напоминают о моральных ориентирах.

Имя родоначальника немецкой классической философии с 2005 года носит Балтийский федеральный университет - бывший Калининградский государственный университет, где учился будущий градоначальник.

И бренд местной сети магазинов.

Силанов говорит, что труды Канта читал, а переименование альма-матер считает достойным продолжением фундаментальных традиций образования. Предшественником БФУ был Кенингсберский университет (Альбертина), основанный в 1544 году. Это один из старейших вузов Восточной Пруссии и всей Европы. Здесь учился и преподавал немецкий философ.

- Руководствуетесь категорическим императивом?

- Вы знаете … - смеется мэр и продолжает уже серьезно - Сегодня жизнь настолько многогранна, что порой приходится с чем-то соглашаться, а что-то отвергать, поскольку меняется ситуация. Но, тем не менее, основы, о которых писал Кант, они незыблемы. Сегодня, перелистывая страницы его сочинений, убеждаешься в правоте его взглядов. Но не только по Канту, но и по многим классикам философам убеждаешься в правоте их видений и постулатов. Это будет жить вечно.

А еще автор «критик чистого и практического разума» считал, что всякое человеческое познание начинается с созерцания, переходит от него к понятиям и заканчивается идеями. Глава Калининграда объясняет, что инициативы подчиненных приветствует.

- Чтобы ко мне приходили с фонтаном идей. А если ко мне будут приходить заместители и перевешивать на меня проблемы, то мы будем жить только в режиме текущего функционирования, ибо стратегией и реализацией будет некогда заниматься. Поэтому я очень хочу, чтобы каждый мой заместитель был своеобразным главой отрасли, которую он возглавляет. По-другому быть не должно. <…>

Калининград по своему геополитическому положению – западные ворота нашей страны. Мне бы очень хотелось, чтобы въезжая в эти ворота все люди, приезжающие с той стороны границы или из большой России, приезжали в чистый, уютный и красивый город, который исторически отражает все эпохи своего развития. Этим он и уникален. Нужно перенимать лучший опыт европейских и российских городов, чтобы Калининград был достойной частичкой России на самом Западе.

Прощание с мэром вышло теплым. Зайдя в просторный кабинет главы корреспондент «ПС» застал часть рабочего совещания.

- Вынужден лишить вас 50% от премии. – выговаривал градоначальник сотрудницу. - Мои поручения должны были быть исполнены.

Объяснившись, женщина спешно покинула кабинет. Мэр перевел взгляд на гостя и продемонстрировал небольшую красную коробку.

- Двухтомник Канта. - пояснил глава. - Это было очень сложно сделать, но я нашел раритетный экземпляр 2005 года. Не обессудьте, что коробочка так выглядит. Это от старости. Когда надумаете, приезжайте еще. Погуляем, поездим по окраинам Калининграда. Посмотрите на наши коллективы, на наше творчество. А если появится желание приехать на чемпионат, то тоже приезжайте.

- Спасибо за теплый прием.

- Счастливо добраться домой – добавил мэр, поднимаясь из-за стола и протягивая руку.

До дома восемьсот километров по воздушному коридору. Сетуя на пробки, таксист выруливает на трассу ведущую к аэропорту. Позади остается город, где пожилой рыбак ловит свою большую рыбу в неторопливых водах Преголи.

Первую часть репортажа читайте здесь.

Вторую часть репортажа читайте здесь.