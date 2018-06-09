Улицу в Борисоглебске назвали в часть погибшего летчика Филипова

В городе Борисоглебске в Воронежской области одну из улиц назвали в честь российского летчика Романа Филипова, который погиб в Сирии в феврале этого года.

Воронеж является родиной Филипова. Он родился там в 1984 году, окончил Краснодарское высшее военное авиационное училище. В Борисоглебске будущий майор проходил летнюю практику на местной авиабазе.

Улица майора Филипова находится в районе «Новые Березки». Постановление о присвоении названия подписал член регионального политсовета партии «Единая Россия» Андрей Пищугин.

В честь летчика ранее назвали школу в одном из микрорайонов Воронежа. 15 июня там откроют бюст Филипову. Кроме того, его именем названа одна из улиц во Владивостоке.

Су-25, за штурвалом которого сидел Роман Филипов, сбили террористы из ПЗРК в районе Идлиба. Ему удалось катапультироваться, однако летчик был тяжело ранен. До последнего он вел неравный бой с боевиками, но, когда положение было совсем безнадежным, Филипов подорвал себя гранатой.