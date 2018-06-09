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 ФАС возбудила дело против «большой четверки» мобильных операторов

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Порошенко: Над Севастополем поднимут украинский флаг

Порошенко: Над Севастополем поднимут украинский флаг

 Парубий подписал закон о Высшем антикоррупционном суде на Украине

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10:26   9 Июня 2018
Россия
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Путин после общения с Трампом по телефону оценил его «вдумчивость»

Путин после общения с Трампом по телефону оценил его «вдумчивость»

Общение с американским президентом Дональдом Трампом наталкивает на вывод о том, что он человек вдумчивый, умеет слушать и реагирует на аргументы, заявил российский лидер Владимир Путин. 

В ходе интервью в программе "Вести в субботу" глава Российской Федерации отметил, что есть основание рассчитывать на конструктивный диалог с президентом Соединенных Штатов.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер и его американский коллега в ходе последней беседы по телефону обсуждали, что их встреча может состояться в Вене. Данный вопрос поднимался и на Путина с австрийским канцлером Себастьяном Курцом,  однако речь не шла о конкретных договоренностях, уточнил официальный представитель Кремля.

Также в ходе интервью глава российского государства отметил готовность России нормализовать отношения с Соединенными Штатами Америки. Он сказал, что для этого могут использоваться разные инструменты, в том числе и личные встречи, однако сейчас мяч у американской стороны.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #сша #путин #политика #трамп
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