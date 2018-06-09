Путин после общения с Трампом по телефону оценил его «вдумчивость»

Общение с американским президентом Дональдом Трампом наталкивает на вывод о том, что он человек вдумчивый, умеет слушать и реагирует на аргументы, заявил российский лидер Владимир Путин.

В ходе интервью в программе "Вести в субботу" глава Российской Федерации отметил, что есть основание рассчитывать на конструктивный диалог с президентом Соединенных Штатов.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер и его американский коллега в ходе последней беседы по телефону обсуждали, что их встреча может состояться в Вене. Данный вопрос поднимался и на Путина с австрийским канцлером Себастьяном Курцом, однако речь не шла о конкретных договоренностях, уточнил официальный представитель Кремля.

Также в ходе интервью глава российского государства отметил готовность России нормализовать отношения с Соединенными Штатами Америки. Он сказал, что для этого могут использоваться разные инструменты, в том числе и личные встречи, однако сейчас мяч у американской стороны.