Путин надеется, что Трамп возобновит диалог с Россией
Президент России Владимир Путин рассчитывает что американский лидер Дональд Трамп выполнит предвыборные обещания и возобновит диалог с Россией. По словам главы государства, сейчас мяч на стороне Вашингтона.
Об этом Владимир Путин рассказал в интервью программе «Вести в субботу с Сергеем Брилевым» на телеканале «Россия 1».
Путин отметил, что Трамп известен последовательным исполнением предвыборных обещаний. Президент России уверен: следующим шагом станет нормализация двухсторонних отношений.
Глава государства отметил, что встречи с зарубежными коллегами в формате многосторонних переговоров необходимы, однако отдельные переговоры между лидерами двух стран также важны.
«Мы считаем, что личные встречи возможны и целесообразны. Раньше мы встречались с президентом США на международных площадках, но не успели уделить должного внимания российско-американским отношениям. К сожалению, внутриполитическая обстановка в Америке не дает возможности сделать это», — сказал Путин.