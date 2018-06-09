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13:00   9 Июня 2018
Россия
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Путин надеется, что Трамп возобновит диалог с Россией

Путин надеется, что Трамп возобновит диалог с Россией

Президент России Владимир Путин рассчитывает что американский лидер Дональд Трамп выполнит предвыборные обещания и возобновит диалог с Россией. По словам главы государства, сейчас мяч на стороне Вашингтона.

Об этом Владимир Путин рассказал в интервью программе «Вести в субботу с Сергеем Брилевым» на телеканале «Россия 1».

Путин отметил, что Трамп известен последовательным исполнением предвыборных обещаний. Президент России уверен: следующим шагом станет нормализация двухсторонних отношений.

Глава государства отметил, что встречи с зарубежными коллегами в формате многосторонних переговоров необходимы, однако отдельные переговоры между лидерами двух стран также важны. 

«Мы считаем, что личные встречи возможны и целесообразны. Раньше мы встречались с президентом США на международных площадках, но не успели уделить должного внимания российско-американским отношениям. К сожалению, внутриполитическая обстановка в Америке не дает возможности сделать это», — сказал Путин.            

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Автор: Надежда Егорова
#сша #путин #трамп
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