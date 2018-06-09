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13:01   9 Июня 2018
Россия
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Жизнь покажет: Путин ответил на вопрос о выборе преемника из губернаторов

Жизнь покажет: Путин ответил на вопрос о выборе преемника из губернаторов

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал возможность выбора своего преемника из губернаторов.

Президент заявил о необходимости следить за теми, у кого получается справляться с обязанностями и кто отвечает высокому статусу руководителя региона. В интервью Сергею Брилеву в рамках программы "Вести в субботу" Путин также выразил убеждение, что у других вновь назначенных им тоже будет все получаться.

Глава российского государства отметил, что назначенные в последнее время губернаторы являются не только симпатичными и молодыми, но и профессионально подготовленными и мотивированными на результат.

На вопрос журналиста о том, был ли объявлен "конкурс" на преемника среди губернаторов, Путин отметил, что жизнь покажет, кто и на что имеет право претендовать.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #путин #политика #преемник #губернаторы
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