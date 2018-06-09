Дни матчей ЧМ-2018 в Сочи будут выходными

В дни проведения матчей чемпионата мира по футболу жители Сочи будут официально отдыхать. Распоряжение о выходных днях подписал мэр города Анатолий Пахомов.

Работодатели могут объявить выходными днями 15, 18, 23, 26, 30 июня и 7 июля.

Такое решение власти приняли, чтобы избежать нагрузки на сочинский транспорт и, как следствие, появления пробок. Все матчи мундиаля состоятся на стадионе «Фишт». В борьбе на его поле сойдутся сборные Перу, Панамы, Швеции, Бельгии, Германии, Испании и Португалии.

Ранее с предложением сократить рабочий день госслужащим в дни, когда на ЧМ-2018 будет играть сборная России, выступил депутат от ЛДПР Дмитрий Свищев. Поскольку матчи будут идти вечером, Свищев считает, что россиянам было бы удобно уходить с работы пораньше, чтобы доехать до дома и подготовиться к просмотру.