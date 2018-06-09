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Дни матчей ЧМ-2018 в Сочи будут выходными

Дни матчей ЧМ-2018 в Сочи будут выходными

 Жизнь покажет: Путин ответил на вопрос о выборе преемника из губернаторов

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Парубий подписал закон о Высшем антикоррупционном суде на Украине

 Захарченко: ДНР и ЛНР хотят занять территорию, которую считают своей

Захарченко: ДНР и ЛНР хотят занять территорию, которую считают своей
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12:55   9 Июня 2018
Россия
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Лавров призвал организовать систему стабильности в Северо-Восточной Азии

Лавров призвал организовать систему стабильности в Северо-Восточной Азии

Необходимо договариваться не только о ядерном разоружении северокорейского государства, сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров призвал организовать систему стабильности в Северо-Восточной Азии

По его словам, нужно организовать систему мира и стабильности во всей Северо-Восточной Азии. Это уже анонсировали Южная Корея, КНДР и США. Поэтому необходимо договариваться о денуклеаризации Корейского полуострова и всей Северо-Восточной Азии.

Лавров призвал организовать систему стабильности в Северо-Восточной Азии

В воскресенье, 10 июня, северокорейский лидер Ким Чен Ын прилетит в Сингапур на саммит КНДР—США. Во вторник, 12 июня, председатель ТПК встретится с американским коллегой Дональдом Трампом. Политики обсудят ядерное разоружение Корейского полуострова.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #мид #кндр #лавров
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