Лавров призвал организовать систему стабильности в Северо-Восточной Азии

Необходимо договариваться не только о ядерном разоружении северокорейского государства, сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, нужно организовать систему мира и стабильности во всей Северо-Восточной Азии. Это уже анонсировали Южная Корея, КНДР и США. Поэтому необходимо договариваться о денуклеаризации Корейского полуострова и всей Северо-Восточной Азии.

В воскресенье, 10 июня, северокорейский лидер Ким Чен Ын прилетит в Сингапур на саммит КНДР—США. Во вторник, 12 июня, председатель ТПК встретится с американским коллегой Дональдом Трампом. Политики обсудят ядерное разоружение Корейского полуострова.