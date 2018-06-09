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12:44   9 Июня 2018
Весь мир
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Минобороны: Оружие из США для «оппозиции» в Сирии попадает к боевикам ИГ* 

Минобороны: Оружие из США для «оппозиции» в Сирии попадает к боевикам ИГ* 

Большая часть оружия, поставляемого Соединенными Штатами для демократической оппозиции в Сирии, попала в руки боевиков террористических группировок, стремящихся, как и Вашингтон, свергнуть легитимное правительство в САР.

Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Таким образом представитель министерства обороны отреагировал на заявление руководителя Пентагона о том, что президент Сирии Башар Асад «привел страну к катастрофе» при поддержке России и Ирана. По его словам, «сирийская демократическая оппозиция» — единственная организация, которой удалось победить террористов ИГ.

Конашенков подчеркнул, что финансируемая Вашингтоном «сирийская оппозиция» вымышленная, поэтому подавляющее большинство вооружений попадает в руки боевиков «Джебхат ан-Нусры» (запрещена на территории России) и «Исламского государства». Обе организации, как и Белый дом, стремятся свергнуть официальное правительство, резюмировал он.

*«Исламское государство» —Террористическая организация, запрещенная в России

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Автор: Надежда Егорова
#сша #сирия #иг
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