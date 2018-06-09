Глава МИД Польши выступил за пересмотр закона о холокосте

Глава МИД Польши Яцек Чапутович считает, что следует пересмотреть закон об ответственности за обвинение польского народа в причастности к холокосту. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

Чапутович отметил, что Польше надо четко обозначить свою позицию по этому вопросу, поскольку постоянно есть недоверие и беспокойство в связи с этой ситуацией. Особенно это чувствуется, когда речь идет об отношениях с США и Израилем.

С начала весны в Польше начал действовать закон, который предусматривает уголовную ответственность за пропаганду «бандеровской идеологии» и обвинение польского народа в причастности к холокосту. Документ подписал президент республики Анджей Дуда в феврале этого года. В качестве наказания обвиняемого могут лишить свободы на три года.

Кроме того, в феврале власти Польши приняли поправки к закону об Институте национальной памяти. Теперь в документе есть параграф об ответственности за отрицание Волынской резни.