Мы в соц.сетях:
Дни матчей ЧМ-2018 в Сочи будут выходными

Дни матчей ЧМ-2018 в Сочи будут выходными

 Жизнь покажет: Путин ответил на вопрос о выборе преемника из губернаторов

Жизнь покажет: Путин ответил на вопрос о выборе преемника из губернаторов
Парубий подписал закон о Высшем антикоррупционном суде на Украине

Парубий подписал закон о Высшем антикоррупционном суде на Украине

 Захарченко: ДНР и ЛНР хотят занять территорию, которую считают своей

Захарченко: ДНР и ЛНР хотят занять территорию, которую считают своей
Минобороны: Оружие из США для «оппозиции» в Сирии попадает к боевикам ИГ* 

Минобороны: Оружие из США для «оппозиции» в Сирии попадает к боевикам ИГ* 

 Глава МИД Польши выступил за пересмотр закона о холокосте

Глава МИД Польши выступил за пересмотр закона о холокосте
Дни матчей ЧМ-2018 в Сочи будут выходными

Дни матчей ЧМ-2018 в Сочи будут выходными

 Жизнь покажет: Путин ответил на вопрос о выборе преемника из губернаторов

Жизнь покажет: Путин ответил на вопрос о выборе преемника из губернаторов
Парубий подписал закон о Высшем антикоррупционном суде на Украине

Парубий подписал закон о Высшем антикоррупционном суде на Украине

 Захарченко: ДНР и ЛНР хотят занять территорию, которую считают своей

Захарченко: ДНР и ЛНР хотят занять территорию, которую считают своей
Минобороны: Оружие из США для «оппозиции» в Сирии попадает к боевикам ИГ* 

Минобороны: Оружие из США для «оппозиции» в Сирии попадает к боевикам ИГ* 

 Глава МИД Польши выступил за пересмотр закона о холокосте

Глава МИД Польши выступил за пересмотр закона о холокосте
12:43   9 Июня 2018
Весь мир
64

Глава МИД Польши выступил за пересмотр закона о холокосте

Глава МИД Польши выступил за пересмотр закона о холокосте

Глава МИД Польши Яцек Чапутович считает, что следует пересмотреть закон об ответственности за обвинение польского народа в причастности к холокосту. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

Чапутович отметил, что Польше надо четко обозначить свою позицию по этому вопросу, поскольку постоянно есть недоверие и беспокойство в связи с этой ситуацией. Особенно это чувствуется, когда речь идет об отношениях с США и Израилем. 

С начала весны в Польше начал действовать закон, который предусматривает уголовную ответственность за пропаганду «бандеровской идеологии» и обвинение польского народа в причастности к холокосту. Документ подписал президент республики Анджей Дуда в феврале этого года. В качестве наказания обвиняемого могут лишить свободы на три года.

Кроме того, в феврале власти Польши приняли поправки к закону об Институте национальной памяти. Теперь в документе есть параграф об ответственности за отрицание Волынской резни. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#польша #политика #весь мир #холокост #чапутович
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Депутат Госдумы посоветовал «учительнице в купальнике» идти в суд Россия
Депутат Госдумы посоветовал «учительнице в купальнике» идти в суд
Увольнение омского педагога за снимки в стиле пин-ап в парламентском комитете Госдумы по образованию и науке считают безосновательным.
12:40   9 Июня 2018
67
Объединенная армия Европы будет создана, чтобы противостоять США Весь мир

Объединенная армия Европы будет создана, чтобы противостоять США

11:25   9 Июня 2018
898
Госдума обыграла Бундестаг в футбол Россия

Госдума обыграла Бундестаг в футбол

22:10   8 Июня 2018
196
Газзаев надеется, что сборная России на ЧМ-2018 выйдет из группы Россия

Газзаев надеется, что сборная России на ЧМ-2018 выйдет из группы

21:50   8 Июня 2018
98
Самое читаемое
Туск не хочет видеть Россию в составе G8

Туск не хочет видеть Россию в составе G8

 Улюкаев прибыл в колонию №1 Тверской области

Улюкаев прибыл в колонию №1 Тверской области

 Красные могут повторить в столице белой России

Красные могут повторить в столице белой России

 Седьмой лишний. США внесли раздрай в G7

Седьмой лишний. США внесли раздрай в G7