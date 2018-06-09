Минобороны: Очаги сопротивления ИГ* остались в подконтрольных США районах Сирии

Очаги сопротивления боевиков группировки «Исламское государство» в Сирии находятся только в тех районах, которые контролирует США, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Таким образом представитель Минобороны прокомментировал заявление главы Пентагона о том, что сирийский президент Башар Асад «привел народ к катастрофе», а курдские военные формирования — единственная организация, способная освободить Ближний Восток от террористов «Исламского государства».

Конашенков предложил зарубежным коллегам внимательнее изучить обстановку в Сирии. Он добавил, что в контролируемых сирийскими правительственными войсками провинциях восстанавливается мирная жизнь, налаживается работа больниц, рынков и школ. Кроме того, жители регулярно получают продовольствие и гуманитарную помощь.

Он добавил, что реальная катастрофа фиксируется правозащитниками ООН в оккупированном американскими войсками районе Эт-Танф и городе Ракка.

*Исламское государство — террористическая организация, запрещенная в России.