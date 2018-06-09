Мы в соц.сетях:
Дни матчей ЧМ-2018 в Сочи будут выходными

Дни матчей ЧМ-2018 в Сочи будут выходными

 Жизнь покажет: Путин ответил на вопрос о выборе преемника из губернаторов

Жизнь покажет: Путин ответил на вопрос о выборе преемника из губернаторов
Парубий подписал закон о Высшем антикоррупционном суде на Украине

Парубий подписал закон о Высшем антикоррупционном суде на Украине

 Захарченко: ДНР и ЛНР хотят занять территорию, которую считают своей

Захарченко: ДНР и ЛНР хотят занять территорию, которую считают своей
Минобороны: Оружие из США для «оппозиции» в Сирии попадает к боевикам ИГ* 

Минобороны: Оружие из США для «оппозиции» в Сирии попадает к боевикам ИГ* 

 Глава МИД Польши выступил за пересмотр закона о холокосте

Глава МИД Польши выступил за пересмотр закона о холокосте
Дни матчей ЧМ-2018 в Сочи будут выходными

Дни матчей ЧМ-2018 в Сочи будут выходными

 Жизнь покажет: Путин ответил на вопрос о выборе преемника из губернаторов

Жизнь покажет: Путин ответил на вопрос о выборе преемника из губернаторов
Парубий подписал закон о Высшем антикоррупционном суде на Украине

Парубий подписал закон о Высшем антикоррупционном суде на Украине

 Захарченко: ДНР и ЛНР хотят занять территорию, которую считают своей

Захарченко: ДНР и ЛНР хотят занять территорию, которую считают своей
Минобороны: Оружие из США для «оппозиции» в Сирии попадает к боевикам ИГ* 

Минобороны: Оружие из США для «оппозиции» в Сирии попадает к боевикам ИГ* 

 Глава МИД Польши выступил за пересмотр закона о холокосте

Глава МИД Польши выступил за пересмотр закона о холокосте
12:26   9 Июня 2018
Весь мир
42

Минобороны: Очаги сопротивления ИГ* остались в подконтрольных США районах Сирии

Минобороны: Очаги сопротивления ИГ* остались в подконтрольных США районах Сирии

Очаги сопротивления боевиков группировки «Исламское государство» в Сирии находятся только в тех районах, которые контролирует США, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Таким образом представитель Минобороны прокомментировал заявление главы Пентагона о том, что сирийский президент Башар Асад «привел народ к катастрофе», а курдские военные формирования — единственная организация, способная освободить Ближний Восток от террористов «Исламского государства».

Конашенков предложил зарубежным коллегам внимательнее изучить обстановку в Сирии. Он добавил, что в контролируемых сирийскими правительственными войсками провинциях восстанавливается мирная жизнь, налаживается работа больниц, рынков и школ. Кроме того, жители регулярно получают продовольствие и гуманитарную помощь.

Он добавил, что реальная катастрофа фиксируется правозащитниками ООН в оккупированном американскими войсками районе  Эт-Танф и городе Ракка.

*Исламское государство — террористическая организация, запрещенная в России.  

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Надежда Егорова
#сирия #иг #минобороны
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Депутат Госдумы посоветовал «учительнице в купальнике» идти в суд Россия
Депутат Госдумы посоветовал «учительнице в купальнике» идти в суд
Увольнение омского педагога за снимки в стиле пин-ап в парламентском комитете Госдумы по образованию и науке считают безосновательным.
12:40   9 Июня 2018
67
Объединенная армия Европы будет создана, чтобы противостоять США Весь мир

Объединенная армия Европы будет создана, чтобы противостоять США

11:25   9 Июня 2018
898
Госдума обыграла Бундестаг в футбол Россия

Госдума обыграла Бундестаг в футбол

22:10   8 Июня 2018
196
Газзаев надеется, что сборная России на ЧМ-2018 выйдет из группы Россия

Газзаев надеется, что сборная России на ЧМ-2018 выйдет из группы

21:50   8 Июня 2018
98
Самое читаемое
Туск не хочет видеть Россию в составе G8

Туск не хочет видеть Россию в составе G8

 Улюкаев прибыл в колонию №1 Тверской области

Улюкаев прибыл в колонию №1 Тверской области

 Красные могут повторить в столице белой России

Красные могут повторить в столице белой России

 Седьмой лишний. США внесли раздрай в G7

Седьмой лишний. США внесли раздрай в G7